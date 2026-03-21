Čitav svijet je pratio: Tko je upucao J.R.-a i kako je "Dallas" zauvijek promijenio televiziju

Gotovo da ne postoji serija koja je na tako dramatičan način obilježila jednu televizijsku eru kao što je to učinio "Dallas". Tijekom čak četrnaest sezona, od 1978. do 1991. godine, saga o bogatoj teksaškoj obitelji Ewing, njihovim spletkama, moći i borbi za naftno carstvo prikovala je gledatelje uz ekrane. Ipak, jedan trenutak nadmašio je sve ostale i pretvorio televizijsku sapunicu u globalni kulturni fenomen. Bio je to 21. ožujka 1980. godine, kada je završna scena treće sezone ostavila svijet u šoku, s jednim jedinim pitanjem: "Tko je upucao J.R.-a?"

U posljednjim minutama epizode nazvane "A House Divided" (Podijeljena kuća), J.R. Ewing, beskrupulozni i omraženi naftni tajkun kojeg je sjajno odglumio Larry Hagman, radio je do kasno u svom uredu u kompaniji "Ewing Oil". Nakon što je čuo sumnjivi zvuk, izašao je u hodnik da provjeri o čemu se radi. U idućem trenutku, nepoznati napadač ispalio je dva hica, a J.R. se srušio na pod. Bio je to jedan od najsmjelijih i najuspješnijih "cliffhangera" u povijesti televizije. Gledatelji su ostavljeni u potpunoj neizvjesnosti, ne znajući hoće li glavni negativac preživjeti, a još manje tko je od njegovih brojnih neprijatelja povukao okidač. A neprijatelja je imao napretek. J.R. je bio čovjek koji je varao poslovne partnere, spletkario protiv vlastite obitelji, a svoju suprugu Sue Ellen (Linda Gray), koja se borila s alkoholizmom, nazvao je "droljom" i zatvorio je u sanatorij kako bi joj oduzeo skrbništvo nad sinom. Svatko je imao motiv.

Globalna histerija i osam mjeseci iščekivanja

Uslijedilo je ljeto neviđene medijske pompe. Marketinška fraza mreže CBS, "Who shot J.R.?", postala je dio svakodnevnog govora. Tiskale su se majice s natpisima "I Shot J.R.", a kladionice diljem SAD-a i Zapadne Europe nudile su oklade na mogućeg krivca. Histerija je zahvatila sve dijelove društva. Republikanci su tijekom predsjedničke kampanje 1980. dijelili bedževe s natpisom "Demokrat je upucao J.R.-a", dok se tadašnji predsjednik Jimmy Carter šalio kako ne bi imao problema s financiranjem kampanje samo da zna odgovor na famozno pitanje. Čak je i britanska Kraljica Majka, prilikom susreta s Larryjem Hagmanom, pokušala doznati tajnu, no glumac joj je odgovorio: "Ne bih to odao čak ni Vama, Vaše Veličanstvo".

Napetost je dodatno rasla zbog neplaniranih odgoda. Larry Hagman, svjestan da je postao nezamjenjiv, tražio je povišicu, što je dovelo do natezanja oko ugovora. Produkcija četvrte sezone počela je bez njega, a producenti su čak razmatrali bizarnu ideju da J.R. preživi, ali s plastičnom operacijom lica i novim glumcem. Hagman se na kraju vratio s novim ugovorom vrijednim sto tisuća dolara po epizodi. Dodatnu odgodu uzrokovao je štrajk scenarista, pa su gledatelji na odgovor morali čekati punih osam mjeseci.

Svi su bili sumnjivi

Kako bi sačuvali tajnu, producenti su snimili scene u kojima gotovo svaki član glumačke postave puca u J.R.-a, uključujući i samog Hagmana. Kladionice su imale svoje favorite. U početku je glavni sumnjivac bio Dusty Farlow, bivši ljubavnik Sue Ellen, s omjerom 6-4, iako se smatralo da je poginuo u avionskoj nesreći. Visoko su kotirali i poslovni rival Vaughn Leland te Kristin Shepard (Mary Crosby), J.R.-ova svastika i ljubavnica. Njegova prevarena žena Sue Ellen, nakon što su njezini otisci pronađeni na pištolju, skočila je na omjer 3-1. Čak je i sam J.R. bio na listi sumnjivaca, uz teoriju da je sam inscenirao napad. Jedini koji nikada nisu bili pod sumnjom bili su likovi iz spin-off serije "Knots Landing".

Razrješenje koje je pratilo 350 milijuna ljudi

Konačno, 21. studenog 1980. godine, u epizodi prigodno nazvanoj "Who Done It", misterij je riješen. Procjenjuje se da je samo u SAD-u epizodu gledalo 83 milijuna ljudi, što je predstavljalo nevjerojatnih 76 posto svih uključenih televizora te večeri. Diljem svijeta, brojka se popela na vrtoglavih 350 milijuna. U Turskoj je čak prekinuta sjednica parlamenta kako bi zastupnici stigli kući na vrijeme pogledati razrješenje. A krivac? Ispostavilo se da je J.R.-a upucala Kristin Shepard, njegova svastika i bivša ljubavnica, u napadu bijesa. J.R. je preživio i odlučio je ne podnijeti tužbu, jer je Kristin tvrdila da nosi njegovo dijete.

Nasljeđe koje traje i danas

Fenomen "Tko je upucao J.R.-a?" zauvijek je promijenio televizijsku produkciju. "Dallas" je popularizirao format "cliffhangera" na kraju sezone, koji je danas postao standardna praksa za zadržavanje pažnje publike. Utjecaj je bio golem, a brojne serije kasnije su odale počast ovom trenutku, od kultnog "Twin Peaksa" do animirane parodije u "Simpsonima" s epizodom "Tko je upucao gospodina Burnsa?". "Dallas" je ostao jedna od najdugovječnijih i najutjecajnijih dramskih serija u povijesti, emitiravši 357 epizoda i iznjedrivši glumačke zvijezde poput Patricka Duffyja (Bobby Ewing), Victorije Principal (Pamela Barnes Ewing) i Kena Kerchevala (Cliff Barnes), no nasljeđe Larryja Hagmana kao J.R. Ewinga ostaje zapisano u povijest.

