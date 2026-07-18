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NASTALI NA ULICAMA NEW YORKA

City of the Sun premijerno stiže u Vintage Industrial 15. rujna

Piše 24sata,
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City of the Sun premijerno stiže u Vintage Industrial 15. rujna
Foto: CJ Harvey
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Bend koji je posljednjih godina osvojio publiku diljem svijeta svojim jedinstvenim spojem indie rocka, flamenca, latin folka, bluesa i world musica napokon stiže pred hrvatsku publiku 15. rujna.

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U utorak, 15. rujna, zagrebački Vintage Industrial Bar ugostit će jedan od najoriginalnijih instrumentalnih sastava današnjice, njujorški trio City of the Sun. Bend koji je posljednjih godina osvojio publiku diljem svijeta svojim jedinstvenim spojem indie rocka, flamenca, latin folka, bluesa i world musica napokon stiže pred hrvatsku publiku, donoseći koncertno iskustvo koje nadilazi žanrovske granice i dokazuje da glazbi nisu potrebne riječi kako bi ispričala snažnu priču. 

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City of the Sun nastao je na ulicama New Yorka, gdje su spontani nastupi brzo privukli pažnju prolaznika i internetske publike. Upravo su njihove ulične izvedbe postale viralni fenomen, a bend je iz statusa lokalne atrakcije prerastao u međunarodno priznato koncertno ime koje redovito rasprodaje dvorane diljem Europe i Sjeverne Amerike. Njihove skladbe odišu filmskom atmosferom, jednako lako prizivaju prizore mediteranskih obala, pustinjskih krajolika i užurbanih gradskih ulica, stvarajući emotivna putovanja bez ijedne otpjevane riječi.

Od hvaljenog albuma "To The Sun and All the Cities in Between" do aktualnog izdanja "Under the Moon", bend neprestano širi vlastiti glazbeni izričaj. Na novom albumu dodatno istražuju prostor između akustične intimnosti i modernih ritmova, spajajući mediteranske melodije, desert rock, latino groove i suptilne disco-funk elemente u prepoznatljiv, ali osvježen zvuk. Produkciju albuma potpisuje legendarni Phil Ek, producent poznat po suradnjama s Fleet Foxes, Father John Misty i Built to Spill, čiji je doprinos dodatno naglasio bogatu dinamiku i atmosferičnost novih skladbi.

Tijekom karijere City of the Sun dijelio je pozornice s izvođačima kao što su Peter Bjorn and John i Thievery Corporation, a reputaciju iznimnog koncertnog benda stekao je upravo zahvaljujući energičnim i emotivnim nastupima uživo. Njihova glazba ostavlja dovoljno prostora improvizaciji, pa je svaki koncert jedinstveno iskustvo u kojem se virtuoznost glazbenika prirodno isprepliće s atmosferom publike.

Ljubitelji izvođača kao što su Khruangbin, Rodrigo y Gabriela, Glass Beams ili Hermanos Gutiérrez na ovom će koncertu pronaći sve ono što vole, hipnotičke gitarske dionice, bogate ritmove, suptilne utjecaje različitih kultura i glazbu koja bez teškoća briše granice između žanrova.

Ulaznice su dostupne u pretprodaji putem sustava Entrio.

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