The Rumjacks se vraćaju u Vintage Industrial Bar 11. rujna

Ljubitelji glasnih gitara, irskih melodija i koncerata na kojima nitko ne stoji mirno, zabilježite 11. rujna ove godine. Australski velikani The Rumjacks ponovno stižu u zagrebački Vintage Industrial Bar, gdje publiku očekuje večer ispunjena zajedničkim pjevanjem i eksplozivnom energijom koja je ovaj bend pretvorila u jedno od najprepoznatljivijih imena modernog celtic punka.

The Rumjacks već više od petnaest godina uspješno spajaju punk energiju s tradicionalnim irskim folk zvukom. Njihov zaštitni znak čine žestoki gitarski rifovi, violina, mandolina, harmonika i tin whistle, uz refrene stvorene za glasno pjevanje. Rezultat je zvuk koji će oduševiti sve ljubitelje bendova Dropkick Murphys, Flogging Molly i The Pogues, ali i svakoga tko voli koncertnu atmosferu u kojoj publika od prve do posljednje pjesme postaje dio predstave.

Bend je osnovan 2008. godine u Sydneyju, a svjetsku je pozornost privukao hitom "An Irish Pub Song", pjesmom koja je tijekom godina postala pravi viralni klasik i skupila gotovo 100 milijuna pregleda na YouTubeu. Upravo je taj uspjeh otvorio vrata velikim europskim i svjetskim turnejama te festivalima, na kojima su The Rumjacks izgradili reputaciju jednog od najenergičnijih live bendova svoje generacije.

Nakon odlaska originalnog frontmena Frankieja McLaughlina, mikrofon je preuzeo karizmatični Mike Rivkees, koji je bendu donio novu dozu energije bez gubitka prepoznatljivog identiteta. Dapače, posljednjih godina The Rumjacks zvuče snažnije nego ikad, što potvrđuje i njihov šesti studijski album "Dead Anthems" iz 2025. godine. Album donosi prepoznatljivu kombinaciju melodičnog folka i beskompromisnog punka, a na njemu gostuje i Ken Casey iz Dropkick Murphys.

Publiku u Vintage Industrial Baru očekuje koncert prepun himničnih refrena, razuzdanih pogo trenutaka i autentične pub atmosfere kakvu samo The Rumjacks znaju stvoriti. Njihovi nastupi poznati su po nevjerojatnoj interakciji s publikom i energiji koja ne posustaje ni sekunde, zbog čega se svaki njihov dolazak pretvara u događaj koji se dugo pamti.

Koncert će se održati 11. rujna u Vintage Industrial Baru, a ulaznice su dostupne u Grif Baru, Dirty Old Shopu te online putem sustava Entrio.