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The Rolling Stonesi izjednačili se s Beatlesima po broju albuma na vrhu britanske ljestvice

Piše HINA,
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The Rolling Stonesi izjednačili se s Beatlesima po broju albuma na vrhu britanske ljestvice
Foto: Callaghan O'Hare
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Nedavno su Stonesi objavili novi album 'Foreign Tongues', a brzo je došao na vrh britanske glazbene ljestvice.

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The Rolling Stones izjednačili su se s Beatlesima po broju albuma koji su dospjeli na prvo mjesto britanske ljestvice, nakon što je njihov novi album postao već 15. broj jedan, objavila je tvrtka Official Charts Company.

Album s 14 pjesama "Foreign Tongues" nasljednik je izdanja "Hackney Diamonds" iz 2023. godine, a kritičari ga već opisuju kao jedan od vrhunaca kasnije faze njihove karijere.

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Objavljen u petak, album se odmah popeo na vrh britanske ljestvice, čime je višestruko nagrađivani bend, dobitnik nagrade Grammy, dosegnuo isti broj albuma na prvom mjestu kao i Beatlesi, njihovi suvremenici sa scene 1960-ih.

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