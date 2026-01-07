Claudia u uskom ski odijelu pokazala više od snježnih vještina: Imala i nezgodu

Poznata hrvatska influencerica Claudia Rivier ponovno je privukla veliku pozornost svojih pratitelja, ovaj put objavom s luksuznog skijaškog odmora u talijanskim Dolomitima. Svojim fotografijama i videozapisima od prije dva tjedna s popularnog skijališta Kronplatz, Claudia je dokazala da zimska idila i visoka moda mogu ići ruku pod ruku, izazvavši lavinu komentara na društvenim mrežama.

Claudia pozira ispred crnog terenca s otvorenim prtljažnikom iz kojeg se naziru skupocjene Louis Vuitton putne torbe. Odjevena u pripijeno crno skijaško odijelo s dubokim dekolteom, Claudia je u prvi plan stavila svoje prepoznatljive obline, po kojima je i postala poznata na društvenim mrežama.

Foto: Instagram/Claudia Rivier

Osim toga, Claudia je na Instagram priči pokazala kako je, uslijed obilnih padalina, doživjela nezgodu s automobilom. Naime, zbog snijega je završila u susjedovoj ogradi, ali srećom radi se o zelenom grmlju pa nastala šteta nije velika.

Foto: Instagram/Claudia Rivier