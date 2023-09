Cliff Williams se vraća u AC/DC: Otišao je u mirovinu 2016., a sad će nastupati na festivalu...

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Bend je sa svojim fanovima objavio snimku na kojoj su pokazali kako uvježbavaju pjesmu 'If You Want Blood (You've Got It)', a otkrili su da će legendarni basist ponovno nastupati s njima

Legendarni rock bend AC/DC objavio je kako se vraća basist Cliff Williams. Bend će zajedno s njim nastupati na Power Trip Festu, a tijekom nastupa će im se umjesto bubnjara Phila Rudda pridružiti Matt Laug. Bend je sa svojim fanovima objavio snimku na kojoj su pokazali kako uvježbavaju pjesmu 'If You Want Blood (You've Got It)'. - 'Power Up' za Power Trip! Poslušajte probu dečkiju koji su pojačani Cliffom Williamsom, koji se vratio iz mirovine za festival i Mattom Laugom na bubnjevima - kratko su napisali u opisu. Inače, Matt Laug nastupao je i s drugim kultnim izvođačima poput Alicea Coopera, a u AC/DC došao je umjesto Phila koji je bend napustio 2015. godine. Iz benda je Phil otišao jer su ga iste godine optužili za prijetnju ubojstvom te posjedovanje droge. Nije smio napustiti svoju kuću te je odustao od turneje s bendom. Rudd se 2020. godine ipak pojavio na njihovom albumu 'Power Up'. Foto: /DPA Cliff Williams u mirovinu je otišao godinu dana nakon što ih je napustio Phil, a veliki je razlog bio i to što je 2014. godine odlazak iz benda najavio osnivač benda Malcom Young, zbog demencije. Malcom Young preminuo je 2017. godine. - Odustajem od turneja i snimanja. Gubitak Malcoma, situacija s Philom i sada Brianom. U sebi osjećam da je ono što radim prava stvar - rekao je tada Cliff, spominjući i pjevača Briana Johnsona kojemu su doktori rekli da će, ako nastavi s turnejom, nepovratno izgubiti sluh. Foto: Profimedia/dpa/Pixsell