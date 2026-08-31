FOTO Rijetko viđene privatne fotografije Ksenije Urličić: Evo s kim se sve družila i radila

Ksenija Urličić, legendarna televizijska urednica i voditeljica, preminula je u 87. godini, svega nekoliko tjedana nakon supruga Ivice, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag na hrvatskoj medijskoj sceni. U galeriji pogledajte preslike njenih fotografija iz emisija, kao i preslike fotografija s osobnih dokumenata.
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Njezin odlazak označava kraj jedne ere, a ostat će upamćena kao "Čelična lady" HRT-a, žena koja je oblikovala zlatno doba zabavnog programa.
| Foto: Dalibor Urukalovic/POSEBNA PONUD
Njezin odlazak označava kraj jedne ere, a ostat će upamćena kao "Čelična lady" HRT-a, žena koja je oblikovala zlatno doba zabavnog programa. |
Foto: Dalibor Urukalovic/POSEBNA PONUD
Njezin odlazak označava kraj jedne ere, a ostat će upamćena kao "Čelična lady" HRT-a, žena koja je oblikovala zlatno doba zabavnog programa.
| Foto: Dalibor Urukalovic/POSEBNA PONUD
S petnaest godina glumila je u filmu "Mala Jole", no zbog napornog snimanja odustala je od glume.
| Foto: Davor Puklavec/POSEBNA PONUDA
Ipak, ta ju je uloga 1958. godine dovela do audicije za spikericu na Televiziji Zagreb.
| Foto: Dalibor Urukalovic/POSEBNA PONUD
S vremenom je od najavljivačice napredovala do pozicije glavne urednice Zabavnog programa.
| Foto: Dalibor Urukalovic/POSEBNA PONUD
Nadimak "Željezna Lady" zaradila je zbog stroge discipline i visokih standarda.
| Foto: Dalibor Urukalovic/POSEBNA PONUD
Njezino nasljeđe živi kroz emisije koje je stvorila i koje su obilježile devedesete. "Sedma noć" bila je prvi televizijski spektakl u Hrvatskoj.
| Foto: Dalibor Urukalovic/POSEBNA PONUD
Smatra se "majkom" Dore, hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, kojemu je i dala ime po skladateljici Dori Pejačević.
| Foto: Dalibor Urukalovic/POSEBNA PONUD
Uvela je i nove formate koji su postali hitovi: "Kruške i jabuke" kao prvi kulinarski dvoboj te "Treća sreća" kao prvu licencnu emisiju.
| Foto: Dalibor Urukalovic/POSEBNA PONUD
Tjedan dana nakon operacije Oluja producirala je recital "Pozdrav tebi, Zvonimirov grade" na kninskoj tvrđavi, za što joj je predsjednik Franjo Tuđman uručio medalju Oluja.
| Foto: Dalibor Urukalovic/POSEBNA PONUD
U mirovinu je otišla 2001. godine, nakon više od četrdeset godina na televiziji. Mir je pronašla u obiteljskom životu i svojoj velikoj ljubavi - vrtu.
| Foto: Dalibor Urukalovic/POSEBNA PONUD
Foto Dalibor Urukalovic/POSEBNA PONUD
Foto Dalibor Urukalovic/POSEBNA PONUD
Foto Dalibor Urukalovic/POSEBNA PONUD
Foto Dalibor Urukalovic/POSEBNA PONUD
Foto Dalibor Urukalovic/POSEBNA PONUD
Foto Dalibor Urukalovic/POSEBNA PONUD
Foto Dalibor Urukalovic/POSEBNA PONUD
Foto Davor Puklavec/POSEBNA PONUDA
Foto Dalibor Urukalovic/POSEBNA PONUD
Foto Davor Puklavec/POSEBNA PONUDA
Foto Davor Puklavec/POSEBNA PONUDA
Foto Davor Puklavec/POSEBNA PONUDA
Foto Davor Puklavec/POSEBNA PONUDA
Foto Davor Puklavec/POSEBNA PONUDA