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ŽIVOT KROZ SLIKE

FOTO Rijetko viđene privatne fotografije Ksenije Urličić: Evo s kim se sve družila i radila

Ksenija Urličić, legendarna televizijska urednica i voditeljica, preminula je u 87. godini, svega nekoliko tjedana nakon supruga Ivice, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag na hrvatskoj medijskoj sceni. U galeriji pogledajte preslike njenih fotografija iz emisija, kao i preslike fotografija s osobnih dokumenata.
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Zagreb: Presnimke fotografija Ksenije Urli?i?
Njezin odlazak označava kraj jedne ere, a ostat će upamćena kao "Čelična lady" HRT-a, žena koja je oblikovala zlatno doba zabavnog programa. | Foto: Dalibor Urukalovic/POSEBNA PONUD
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Njezin odlazak označava kraj jedne ere, a ostat će upamćena kao "Čelična lady" HRT-a, žena koja je oblikovala zlatno doba zabavnog programa. | Foto: Dalibor Urukalovic/POSEBNA PONUD
Komentari 3

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