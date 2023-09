Clooney komentirao šuškanja o prodaji vile vrijedne 100 mil. dolara: 'Prvi put čujem za to...'

Iako se već neko vrijeme šuška da glumac George Clooney (62) prodaje svoju luksuznu vilu na bajkovitom talijanskom jezeru Como, glumac je za People otkrio da glasine nisu istinite.

- Prvi put sam čuo za to kada je Page Six objavio priču. Svi su je prenijeli. To nije istina - rekao je glumčev glasnogovornik.

Kao navodni razlog prodaje strani mediji naveli su podatak da se njegovoj supruzi Amal (45) ipak više sviđa njihova vila u francuskoj Provansi, ali i da je par dobio dobru ponudu.

George je vilu Oleandru kupio 2002. godine od obitelji Heinz za otprilike deset milijuna dolara. Nakon njegovog dolaska cijene nekretnina u tom susjedstvu su se poduplale. Naknadno je kupio još jedan posjed te je Clooneyjeva vila postala najvećom privatnom kućom na jezeru.

Današnja vrijednost posjeda procjenjuje se na nevjerojatnih 100 milijuna dolara. Kuća ima čak 25 soba, a za glumca ima i sentimentalnu vrijednost. Naime, upravo na jezeru Como je upoznao Amal, otkrio je u intervjuu za The Hollywood reporter 2017. godine.

Amal je tada stigla na večeru kod glumca, a vjenčali su se 2014. godine u Veneciji. Kroz godine, Clooney je ugostio mnoge slavne kolege u ovoj vili. Glumački par John Krasinski i Emily Blunt 2010. su se tamo vjenčali.