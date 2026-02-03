S pjesmom “Mucho Macho” metal bend ulazi na Doru bez kompromisa, svjestan izazova, ali i želje da publici ponudi nešto drugačije
'MUCHO MACHO'
Cold Snap za 24sata uoči Dore: Ne prilagođavamo se - idemo žestoko, energično i sa stavom
Čitanje članka: 7 min
Dora i metal rijetko se nalaze u istoj rečenici - osim ako je riječ o Cold Snapu. Bend koji već više od 20 godina gradi svoj put bez kompromisa u veljači stiže na najveće domaće glazbeno natjecanje s pjesmom “Mucho Macho”. U razgovoru uoči Dore pričaju o izazovu televizijskog formata, reakcijama publike i zašto vjeruju da je metalu tamo mjesto. Otkrivaju kako su donijeli odluku o prijavi, koliko su ostali vjerni svom prepoznatljivom zvuku te što publika može očekivati od nastupa koji spaja koncertnu energiju i televizijski spektakl. Govore i o dugogodišnjem putu benda, odnosu s publikom te zašto im je Dora važna.
