KARATA VIŠE NEMA!

Čolić rasprodao Koprivnicu čak tri tjedna prije koncerta!

Čolić rasprodao Koprivnicu čak tri tjedna prije koncerta!
Foto: Dario Horvat

Legendarni pjevač još jednom pokazao da njegov glas, karizma i hitovi i dalje ujedinjuju generacije

Koncert Zdravka Čolića u koprivničkoj Sportskoj dvorani Josip Samaržija Bepo - rasprodan je čak tri tjedna prije održavanja! Glazbeni velikan, čiji su koncerti već desetljećima sinonim za emociju, energiju i nezaboravan doživljaj, još jednom je potvrdio status jednog od najomiljenijih izvođača regije.

U RITMU OSAMDESTIH Plavi orkestar rasplesao Arenu Varaždin: Publika je do kraja pjevala apsolutno svaku riječ
Plavi orkestar rasplesao Arenu Varaždin: Publika je do kraja pjevala apsolutno svaku riječ

Nakon niza rasprodanih nastupa diljem Hrvatske, i Koprivnica će u istoj atmosferi 28. studenoga dočekati glazbenika čije su pjesme utkane u kolektivno sjećanje prostora i vremena. Repertoar koji obuhvaća bezvremenske hitove poput 'Ti si mi u krvi', 'Noć mi te duguje', 'Produži dalje' i 'Gori vatra' pretvara svaku večer u kroniku emocija, nostalgije i čiste energije.

Foto: Dario Horvat

Koprivnički koncert, i prije nego što su se svjetla pozornice upalila, pokazao je da Čolićev glas i dalje okuplja publiku svih generacija - s istim žarom i istom željom da barem na jednu večer postanu dio jedne od najdugovječnijih glazbenih priča na ovim prostorima.

Foto: Dario Horvat

