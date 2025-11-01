Obavijesti

U RITMU OSAMDESTIH

Plavi orkestar rasplesao Arenu Varaždin: Publika je do kraja pjevala apsolutno svaku riječ

Spektakularna večer bila je prepuna emocija, osmijeha i dobre vibracije. Bend je jpš jednom pokazao da i nakon gotovo četiri desetljeća povezuje generacije, stvara osmijehe među onima koji su mislili da će samo sjediti

Varaždin je večeras disao u ritmu osamdesetih, a Arena Varaždin bila je prepuna raspoložene publike koja je došla uživati u bezvremenskim hitovima Plavog orkestra, benda koji je priredio puno više od običnog koncerta; bio je to susret generacija, slavlje glazbe i dokaz da neki bendovi jednostavno – ne stare. Oni povezuju generacije, stvaraju osmijehe i rasplešu i one koji su mislili da će samo sjediti.

Večer je započela nastupom Emanuela Srpka & benda La Manch, mladog glazbenog sastava koji je oduševio svojom energijom i svježinom te stvorio savršen uvod u ono što će se pokazati kao glazbeno putovanje kroz vrijeme. Uz prepoznatljiv osmijeh i gestu koja poziva publiku na zajedništvo, Saša Lošić – Loša i bend otvorili su večer, a zatim i izveli presjek svoje bogate karijere – od kultnih hitova s albuma 'Soldatski bal' do evergreena poput 'Ako su to samo bile laži', 'Zelene su bile oči te', 'Od rođendana do rođendana', 'Sava tiho teče' i mnogih drugih – svaka pjesma bila je prilika za zagrljaje, ples i zajedničke refrene. Publika je pjevala svaku riječ, a Loša i članovi benda uzvratili su jednako snažnom energijom i prepoznatljivim šarmom.

Koncert u Areni Varaždin pokazao je da se nostalgija može pretvoriti u kolektivnu radost, a prošlost u živu sadašnjost. U vremenu kada se glazba često konzumira površno i brzo, Plavi orkestar podsjetio je da pravi koncert još uvijek može biti doživljaj koji se pamti – i osjeća – dugo poslije.

