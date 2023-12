Čombe i Marija Omaljev Grbić dobili drugo dijete: Otkrili i ime

Miraj Grbić (47) i Marija Omaljev Grbić (40) dobili su drugo dijete. Glumac, poznat po ulozi Čombe u seriji 'Lud, zbunjen, normalan' pohvalio se na Instagramu da su dobili dječaka.

- Billie je sada starija sestra! Naš mali dječak River pridružio se našoj obitelji u ponedjeljak, 4. prosinca! Sada smo prava banda! Dobrodošao, prijatelju! Tata te već sad jako puno voli! Napravit ćemo zajedno velike stvari - napisao je Grbić uz fotografiju sa sinom.

Par je sredinom kolovoza otkrio da čekaju drugo dijete.

Foto: Instagram

- Zaboravili smo vam reći - napisala je Marija na društvenim mrežama uz fotografije na kojima se vidio njezin trudnički trbuh.

Miraj i Marija upoznali su se u Sarajevu, gdje je ona studirala. Vjenčali su se 2008., nakon tri godine veze. Dok je on od početka otvoreno pokazivao koliko mu se Marija sviđa, ona je bila vrlo suzdržana.

- Činilo mi se kao da pripadamo različitim svjetovima. Ja sam bila šminkerica, a on roker za kojeg se pričalo da je veliki zavodnik i boem. Godinu dana sam mu odolijevala, no on je bio uporan i osvojio me svojom kari­z­mom, šarmom i smislom za humor. 'Kapitulirala' sam kad je nedugo nakon što smo prohodali na grudima istetovirao moje ime - rekla je glumica za Gloriju 2008.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Nakon što je Miraj dobio ulogu u nekoliko američkih filmova, među kojima je bio i 'Nemoguća misija: Protokol duh', u kojem je glumio s Tomom Cruiseom, par je otišao živjeti u Los Angeles.

Prvo dijete, kćer Billie, dobili su u listopadu 2021. godine.