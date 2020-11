-\u00a0Posljednjih mjeseci nije vodio\u00a0bajan \u017eivot. Nije mogao razgovarati niti normalno funkcionirati. Ako ni\u0161ta drugo, barem je preminuo u snu. Cijelo\u00a0vrijeme bila sam kraj njega, oti\u0161ao je dostojanstveno i u miru, bez velike boli i traume. Sean je imao demenciju i bolest je jednostavno uzela svoj danak.\u00a0Bio je suprug kakvog sam mogla samo sanjati i proveli smo prekrasan \u017eivot zajedno. Bio je oli\u010denje mu\u0161karca. Bez njega vi\u0161e ni\u0161ta ne\u0107e biti isto i bit \u0107e mi jako te\u0161ko, ali svjesna sam da ni\u0161ta ne traje zauvijek i da se ovo moralo dogoditi -\u00a0objasnila je Roquebrune.

Sir Sean Connery i Micheline upoznali su se davne 1970. u Maroku na jednom golf turniru. On je bio svje\u017ee razveden od prve supruge Diane Cilento, a Roquebrune je jo\u0161 uvijek bila u braku i imala je troje djece. Susret je ostavio sna\u017ean dojam na oboje, a vezu su zapo\u010deli dvije godine kasnije.\u00a0

Jezi\u010dna barijera u po\u010detku im je bila problem, kao i velika\u00a0udaljenost, no svejedno su 1975. stali pred oltar, a 90-ih su preselili na Bahame, gdje su ostali zajedno sve do njegove smrti. Nisu imali zajedni\u010dke djece, no oboje su roditelji postali u ranijem braku.