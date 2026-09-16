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NAKON DVA BRAKA

Costner ljubi 31 godinu mlađu?

Piše Magdalena Mucić,
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Costner ljubi 31 godinu mlađu?
Foto: Felix Hörhager/DPA
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Glumac i Jennifer Milburn (40) viđeni su zajedno u Santa Barbari u supermarketu tijekom kupovine namirnica, a očevidci tvrde da su izgledali vrlo prisno

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Kevin Costner (71) viđen je u društvu savjetnica za životni stil koja je od njega mlađa više od 30 godina, a svjedoci tvrde da su djelovali „iznimno prisno“. Glumac i Jennifer Milburn (40) viđeni su zajedno u Santa Barbari u supermarketu tijekom kupovine namirnica. 

Foto: Facebook

Milburn dolazi iz Aspena u Coloradu, gdje Costner posjeduje veliko imanje Dunbar Ranch. Radila je kao stjuardesa kompanije Delta Air Lines, a bavila se i lokalnim modelingom. Nekoliko godina radila je i za poznatu trgovinu kaubojskom odjećom i opremom Kemo Sabe, a trenutno radi u jednoj tvrtki na odnosima s partnerima. Kada su je novinari Daily Maila kontaktirali i pitali izlazi li s glumcem, navodno je prekinula poziv.

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Costner, koji se 2023. razveo od Christine Baumgartner (52) nakon 18 godina braka, i ranije je bio predmet ljubavnih nagađanja. Godine 2024. mediji su ga povezivali s Jennifer Lopez (57), nakon što su zajedno viđeni u trgovini Kemo Sabe u Aspenu, no ta nagađanja nikada nisu potvrđena. Tijekom 2025. Costner je počeo izlaziti s Kelley Noonan Gores, bivšom suprugom milijardera Aleca Goresa. Izvor je tada za Us Weekly rekao da je njihov odnos bio „privatan i ležeran“. Prema pisanju tog medija, oskarovac je nakon svojeg „javnog i skupog razvoda“ od Baumgartner bio oprezan kada je riječ o novim vezama. Baumgartner se u međuvremenu ponovno udala, za financijaša Josha Connora.

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Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Costner s Baumgartner ima djecu Caydena (19), Hayesa (17) i Grace (16). Iz prvog braka s Cindy Silvom, od koje se razveo 1994. nakon 16 godina braka, ima odrasle kćeri Annie (42) i Lily (40) te sinove Liama (30) i Joea (38).

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