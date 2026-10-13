Obavijesti

Show

Komentari 0
14. I 18. PROSINCA

'Crno-bijeli svijet - Live Reunion' zbog ogromnog interesa dobio još dva datuma prikazivanja!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
'Crno-bijeli svijet - Live Reunion' zbog ogromnog interesa dobio još dva datuma prikazivanja!
Foto: PROMO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nakon iznimnog interesa za prve dvije večeri, 'Crno-bijeli svijet - Live Reunion' u zagrebačkom Kinu SC dobiva još dva termina, 14. i 18. prosinca ove godine. Publiku očekuje jedinstveni povratak u osamdesete

Admiral

Da ljubav prema „Crno-bijelom svijetu“ ne blijedi ni godinama nakon završetka emitiranja, najbolje pokazuje nevjerojatan interes publike za prvo veliko okupljanje glumačke i autorske ekipe kultne serije. Nakon što su ulaznice za premijerni „Crno-bijeli svijet – Live Reunion“, zakazan za 28. studenoga, rasprodane u samo jednom danu, organizatori su odmah dodali još jednu večer, 29. studenoga. No interes publike tu nije stao, pa su sada najavljena još dva nova termina – 14. i 18. prosinca 2026. godine u zagrebačkom Kinu SC.

INTERVJU ZA 24SATA Filip Riđički: Zauvijek bih glumio Kipa, al' ostarjeli smo
Filip Riđički: Zauvijek bih glumio Kipa, al' ostarjeli smo

Čak četiri večeri posvećene jednoj televizijskoj seriji najbolja su potvrda njezina kultnog statusa i posebnog mjesta koje zauzima u srcima gledatelja. Više od pet godina nakon posljednje epizode, priča o Kipu, Žungulu, Žacu, Kseniji, Juri, Jagodi, Uni, Marini i ostalim omiljenim likovima očito još uvijek izaziva jednako oduševljenje. Publika će tako ponovno dobiti priliku zakoračiti u Zagreb osamdesetih, prisjetiti se nezaboravnih televizijskih trenutaka i uživo se družiti s ljudima koji su stvorili jedan od najuspješnijih domaćih televizijskih projekata posljednjih desetljeća.

Iza ideje o velikom reunionu stoje autor, scenarist i redatelj Goran Kulenović te koscenarist i koredatelj Igor Mirković, koji su zajedno s glavnom glumačkom postavom odlučili publici ponuditi poseban nastavak priče. Iako snimanje novih epizoda zasad nije u planu, „Live Reunion“ donosi nešto što gledatelji dosad nisu imali priliku doživjeti – susret s omiljenim likovima izvan televizijskih ekrana, uz prisjećanja na snimanje, dosad neispričane anegdote i brojne glazbene trenutke.

Foto: PROMO

Tijekom otprilike dva i pol sata programa glumci će ponovno oživjeti neke od najpoznatijih scena, čitati odabrane dijelove scenarija i otkrivati zanimljivosti koje su godinama ostale skrivene iza kamera. Publika će moći postavljati pitanja glumcima i autorima, a posebno zabavan dio večeri bit će kvizovi koje pripremaju Kulenović i Mirković. Najvjerniji obožavatelji moći će provjeriti koliko dobro poznaju seriju, dok će glumačka ekipa pokazati koliko se sjeća desetljeća u kojem se radnja odvija.

Posebno mjesto u programu zauzima glazba, bez koje „Crno-bijeli svijet“ nikada ne bi bio isti. Skladatelj originalne glazbe Dubravko Robić okupit će poseban CBS bend, kojem će se na pozornici pridružiti i glumci. Zajedno će izvoditi pjesme koje su obilježile seriju i osamdesete, pretvarajući završnicu večeri u pravi koncertni vremeplov kroz jedno od najuzbudljivijih razdoblja domaće glazbene povijesti.

VELIKI INTERES Prvi 'Crno-bijeli svijet – Live Reunion' rasprodan u jednom danu, dodan je novi datum
Prvi 'Crno-bijeli svijet – Live Reunion' rasprodan u jednom danu, dodan je novi datum

Od prve epizode prikazane 2015. godine, „Crno-bijeli svijet“ kroz četiri sezone i 48 epizoda osvojio je publiku autentičnim prikazom Zagreba osamdesetih, ispreplitanjem stvarnih povijesnih događaja i fikcije te nezaboravnom glazbenom podlogom. Novi val, kultni zagrebački klubovi, odlasci u Trst, obiteljske priče i odrastanje jedne generacije postali su zaštitni znak serije, koja je zahvaljujući reprizama i streaming platformama nastavila osvajati i mlađe gledatelje.

Upravo zato „Crno-bijeli svijet – Live Reunion“ nije samo nostalgično prisjećanje na omiljenu seriju, nego i jedinstvena prilika za susret različitih generacija koje povezuju isti likovi, pjesme i priče. Uz program na pozornici, posjetitelje očekuju i fotografiranje s glumcima, posebno izrađene majice i plakati te dodatni sadržaji koji će Kino SC pretvoriti u mjesto susreta televizijske povijesti i njezinih najvjernijih obožavatelja.

Zagreb: Snimanje 3. sezone serije Crno-bijeli svijet
Zagreb: Snimanje 3. sezone serije Crno-bijeli svijet | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Velik interes publike već je donio dva dodatna termina, a sada se „Crno-bijeli svijet – Live Reunion“ nastavlja i u prosincu. Novi susreti s omiljenom ekipom zakazani su u Kinu SC, dok su prethodno najavljene večeri 28. i 29. studenoga. Ulaznice za 14. prosinca i 18. prosinca su dostupne putem sustava Entrio.

POVRATAK U SVIJET SERIJE Ekipa serije 'Crno-bijeli svijet' je opet na okupu! Pred publiku će uživo, poznato je kad i gdje
Ekipa serije 'Crno-bijeli svijet' je opet na okupu! Pred publiku će uživo, poznato je kad i gdje

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preminuo je RJ Mitte (34), zvijezda serije 'Breaking Bad'
HOLLYWOOD TUGUJE

Preminuo je RJ Mitte (34), zvijezda serije 'Breaking Bad'

Glumac kojeg je proslavila uloga Waltera Whitea Jr. preminuo je u ponedjeljak u Teksasu. Uz glumačku karijeru, zalagao se za prava osoba s invaliditetom
FOTO Ove svjetske zvijezde su preminule prije 40. rođendana
VELIKE TRAGEDIJE

FOTO Ove svjetske zvijezde su preminule prije 40. rođendana

Brojne svjetske zvijezde napustile su nas prije nego što su proslavile 40. rođendan. Od holivudskih legendi do mladih glumačkih nada, njihove prerane smrti potresle su javnost, a uloge po kojima ih pamtimo i danas čuvaju uspomenu na njih.
FOTO Pogledajte sva filter lica Maje Šuput u pet dana...
GLAMUR IZNAD SVEGA

FOTO Pogledajte sva filter lica Maje Šuput u pet dana...

Definitivno je kraljica dobrog provoda, ali i jakog makeupa i filtera. Naša poznata pjevačica 47. rođendan proslavila je čak dva puta. Prvo je uživala u romantičnom vikendu u Londonu s novim, 16 godina mlađim dečkom Emilom Tedeschijem mlađim, a dva tjedna kasnije okupila je najbliže prijatelje i zaputila se u Beograd, gdje su feštali dan i noć. Brojne fotografije iz provoda podijelila je na Instagramu, a mnogima je za oko zapelo kako na gotovo svakoj izgleda drukčije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026