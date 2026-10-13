'Crno-bijeli svijet - Live Reunion' zbog ogromnog interesa dobio još dva datuma prikazivanja!

Da ljubav prema „Crno-bijelom svijetu“ ne blijedi ni godinama nakon završetka emitiranja, najbolje pokazuje nevjerojatan interes publike za prvo veliko okupljanje glumačke i autorske ekipe kultne serije. Nakon što su ulaznice za premijerni „Crno-bijeli svijet – Live Reunion“, zakazan za 28. studenoga, rasprodane u samo jednom danu, organizatori su odmah dodali još jednu večer, 29. studenoga. No interes publike tu nije stao, pa su sada najavljena još dva nova termina – 14. i 18. prosinca 2026. godine u zagrebačkom Kinu SC.

Čak četiri večeri posvećene jednoj televizijskoj seriji najbolja su potvrda njezina kultnog statusa i posebnog mjesta koje zauzima u srcima gledatelja. Više od pet godina nakon posljednje epizode, priča o Kipu, Žungulu, Žacu, Kseniji, Juri, Jagodi, Uni, Marini i ostalim omiljenim likovima očito još uvijek izaziva jednako oduševljenje. Publika će tako ponovno dobiti priliku zakoračiti u Zagreb osamdesetih, prisjetiti se nezaboravnih televizijskih trenutaka i uživo se družiti s ljudima koji su stvorili jedan od najuspješnijih domaćih televizijskih projekata posljednjih desetljeća.

Iza ideje o velikom reunionu stoje autor, scenarist i redatelj Goran Kulenović te koscenarist i koredatelj Igor Mirković, koji su zajedno s glavnom glumačkom postavom odlučili publici ponuditi poseban nastavak priče. Iako snimanje novih epizoda zasad nije u planu, „Live Reunion“ donosi nešto što gledatelji dosad nisu imali priliku doživjeti – susret s omiljenim likovima izvan televizijskih ekrana, uz prisjećanja na snimanje, dosad neispričane anegdote i brojne glazbene trenutke.

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Tijekom otprilike dva i pol sata programa glumci će ponovno oživjeti neke od najpoznatijih scena, čitati odabrane dijelove scenarija i otkrivati zanimljivosti koje su godinama ostale skrivene iza kamera. Publika će moći postavljati pitanja glumcima i autorima, a posebno zabavan dio večeri bit će kvizovi koje pripremaju Kulenović i Mirković. Najvjerniji obožavatelji moći će provjeriti koliko dobro poznaju seriju, dok će glumačka ekipa pokazati koliko se sjeća desetljeća u kojem se radnja odvija.

Posebno mjesto u programu zauzima glazba, bez koje „Crno-bijeli svijet“ nikada ne bi bio isti. Skladatelj originalne glazbe Dubravko Robić okupit će poseban CBS bend, kojem će se na pozornici pridružiti i glumci. Zajedno će izvoditi pjesme koje su obilježile seriju i osamdesete, pretvarajući završnicu večeri u pravi koncertni vremeplov kroz jedno od najuzbudljivijih razdoblja domaće glazbene povijesti.

Od prve epizode prikazane 2015. godine, „Crno-bijeli svijet“ kroz četiri sezone i 48 epizoda osvojio je publiku autentičnim prikazom Zagreba osamdesetih, ispreplitanjem stvarnih povijesnih događaja i fikcije te nezaboravnom glazbenom podlogom. Novi val, kultni zagrebački klubovi, odlasci u Trst, obiteljske priče i odrastanje jedne generacije postali su zaštitni znak serije, koja je zahvaljujući reprizama i streaming platformama nastavila osvajati i mlađe gledatelje.

Upravo zato „Crno-bijeli svijet – Live Reunion“ nije samo nostalgično prisjećanje na omiljenu seriju, nego i jedinstvena prilika za susret različitih generacija koje povezuju isti likovi, pjesme i priče. Uz program na pozornici, posjetitelje očekuju i fotografiranje s glumcima, posebno izrađene majice i plakati te dodatni sadržaji koji će Kino SC pretvoriti u mjesto susreta televizijske povijesti i njezinih najvjernijih obožavatelja.

Zagreb: Snimanje 3. sezone serije Crno-bijeli svijet | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Velik interes publike već je donio dva dodatna termina, a sada se „Crno-bijeli svijet – Live Reunion“ nastavlja i u prosincu. Novi susreti s omiljenom ekipom zakazani su u Kinu SC, dok su prethodno najavljene večeri 28. i 29. studenoga. Ulaznice za 14. prosinca i 18. prosinca su dostupne putem sustava Entrio.