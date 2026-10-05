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Prvi 'Crno-bijeli svijet – Live Reunion' rasprodan u jednom danu, dodan je novi datum

Piše 24sata,
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Prvi 'Crno-bijeli svijet – Live Reunion' rasprodan u jednom danu, dodan je novi datum
Foto: Interfilm/Promo
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Da je „Crno-bijeli svijet“ i pet i pol godina nakon emitiranja posljednje epizode itekako živ među publikom, najbolje je pokazao interes za njegov prvi veliki reunion.

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Nakon što su ulaznice za 28. studenoga planule u samo jednom danu, ekipa kultne serije u Kinu SC stiže i u nedjelju, 29. studenoga. Ulaznice za novi datum kreću u prodaju 5. listopada u 17 sati putem sustava Entrio.

Da je „Crno-bijeli svijet“ i pet i pol godina nakon emitiranja posljednje epizode itekako živ među publikom, najbolje je pokazao interes za njegov prvi veliki reunion. „Crno-bijeli svijet – Live Reunion“, jedinstvena večer koja će ponovno okupiti glavne glumce i autore jedne od najpopularnijih hrvatskih televizijskih serija posljednjih desetljeća, rasprodana je u samo jednom danu. Zbog iznimnog interesa publike odmah je dodan i novi termin – nedjelja, 29. studenoga 2026. u Kinu SC u Zagrebu.

POVRATAK U SVIJET SERIJE Ekipa serije 'Crno-bijeli svijet' je opet na okupu! Pred publiku će uživo, poznato je kad i gdje
Ekipa serije 'Crno-bijeli svijet' je opet na okupu! Pred publiku će uživo, poznato je kad i gdje

Prodaja ulaznica za novi datum počinje u ponedjeljak, 5. listopada u 17 sati putem sustava Entrio, a publika će tako dobiti još jednu priliku uživo se vratiti u svijet Kipa, Žungula, Žaca, Ksenije, Jure, Jagode, Une, Marine i ostalih likova koji su tijekom četiri sezone postali dio televizijske svakodnevice brojnih gledatelja.

Povod za reunion zapravo je stigao upravo od publike. Pitanje „Hoće li biti nastavka?“ jedno je od onih koje glumci i autori serije nisu prestali dobivati ni godinama nakon njezina završetka. Budući da povratak serije pred kamere nije u planu, njezin autor, scenarist i redatelj Goran Kulenović i koscenarist i koredatelj Igor Mirković, zajedno s glavnom glumačkom postavom, odlučili su ponuditi drukčiji nastavak priče – veliku zajedničku večer prisjećanja, razgovora, glazbe i druženja.

Ideja se naslanja na uspješan reunion serije „Bitange i princeze“, koji je Kulenović prije nekoliko godina realizirao s glumačkom postavom te serije, no ovoga puta pozornicu preuzima Zagreb prve polovice osamdesetih i generacija likova uz koje je publika ponovno proživljavala jedno posebno razdoblje domaće pop-kulture.

Zagreb: Snimanje 3. sezone serije Crno-bijeli svijet
Zagreb: Snimanje 3. sezone serije Crno-bijeli svijet | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

„Crno-bijeli svijet“ počeo se prikazivati 2015. godine te je kroz četiri sezone i 48 epizoda izgradio iznimno vjernu publiku. Priča o dvije zagrebačke obitelji i njihovim ljubavnim, obiteljskim i profesionalnim zapletima odvijala se među redakcijama, rock-klubovima, kavanama, vojarnama i zagrebačkim ulicama, dok su stvarni događaji i glazba osamdesetih bili mnogo više od obične kulise.

Upravo je spoj fikcije, stvarnih događaja i kolektivnog sjećanja postao jedan od zaštitnih znakova serije. Titova smrt, redukcije struje, vožnja par-nepar, odlasci u Trst, novi val, Cibonin europski naslov, Live Aid i pripreme za zagrebačku Univerzijadu isprepletali su se sa životima junaka, dok su pjesme Prljavog kazališta, Parnog valjka, Idola, Električnog orgazma, Haustora, Filma, Josipe Lisac, Novih fosila, Pankrta i brojnih drugih izvođača postale gotovo ravnopravan lik serije.

Nakon televizijskog prikazivanja i brojnih repriza serija je novi život pronašla i na streaming platformama, gdje ju je otkrila nova generacija gledatelja. Tako će se u Kinu SC susresti oni koji se osamdesetih osobno sjećaju i publika koja ih je upoznala upravo kroz Kipa, Žungula, Žaca, Unu i ostatak ekipe.

„Live Reunion“ zamišljen je kao otprilike dva i pol sata dug povratak u svijet serije. Glumci će pred publikom ponovno čitati odabrane scene i dijelove scenarija, prisjećati se snimanja i otkrivati priče iza kamera, dok će publika imati priliku postavljati pitanja glumcima i autorima. Kulenović i Mirković pripremaju i poseban „fan fact“ kviz za najveće poznavatelje serije, a ni glumačka postava neće izbjeći provjeru znanja – njih očekuje kviz o osamdesetima.

Veliko finale bit će, baš kao što i priliči „Crno-bijelom svijetu“, rezervirano za glazbu. Skladatelj originalne glazbe serije Dubravko Robić za ovu će priliku okupiti poseban CBS bend, kojem će se pridružiti i glumci. Na pozornici Kina SC izvodit će pjesme koje su obilježile seriju i desetljeće u kojem se njezina radnja odvija, pa će reunion završiti svojevrsnim koncertom „Crno-bijelog svijeta“.

Druženje će se nastaviti i izvan pozornice, uz posebno izrađene majice i plakate „Crno-bijelog svijeta“, fotografiranje s glumcima te dodatne sadržaje kojima će Kino SC na dvije večeri postati svojevrsni vremeplov u osamdesete.

Prva večer, 28. studenoga, rasprodana je u samo jednom danu, potvrđujući da publika ni godinama nakon završetka serije nije prestala željeti još „Crno-bijelog svijeta“. Zato se vrata Kina SC ponovno otvaraju već dan poslije – u nedjelju, 29. studenoga 2026.

Ulaznice za novi datum kreću u prodaju u ponedjeljak, 5. listopada u 17 sati putem sustava Entrio.

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