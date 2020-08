Crnogorski pjevač tvrdi: Policija u Neumu me tukla zbog pjesme

O svemu se oglasio na društvenim mrežama, a brojnim pratiteljima savjetovao je da ne idu u Neum. Uz tekst je objavio i fotografiju na kojoj se vide masnice

<p>Crnogorski pjevač <strong>Bojan Tomović </strong>(38) tvrdi kako ga su ga pretukli neumski policajci. Do navodnog sukoba je došlo u srijedu nakon što je glazbenik na zahtjev publike iz Tuzle otpjevao pjesmu 'Bosanac'. </p><p>O svemu se oglasio na društvenim mrežama, a brojnim pratiteljima savjetovao je da ne idu u Neum. Uz tekst je objavio i fotografiju na kojoj se vide masnice. </p><p>- Ovo je moja uspomena iz Neuma, ljeto 2020. Sinoć me je policija u Neumu tukla pendrecima zato što sam, zamislite, usred države Bosne otpjevao pjesmu Bosanac. Pretukli su i mog menadžera iz Srbije <strong>Bobana Kalajdžića</strong> kao i desetak momaka i djevojaka iz Tuzle koji su i tražili tu pjesmu - napisao je pjevač i dodao: </p><p>- Pitao sam tog policajca 'Zašto', a on mi je pogledom prepunim mržnje odgovorio kako ovo nije Bosna i da se vratim tamo odakle sam i došao - tvrdi Bojan. </p><p>MUP Hercegovačko-neretvanske županije o ovom slučaju se nije oglasio.</p>