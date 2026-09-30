Cro Brazilka za 24sata: 'Pobjedu na natjecanju sam proslavila u brazilskom restoranu...'

Anny Alves, Brazilka sa zagrebačkom adresom, koja u Hrvatskoj živi posljednjih 13 godina, na nedavnom bodybuilding natjecanju “IFBB PRO & NPC Ex Yu Show’s” u Vršcu pobijedila je u svakoj kategoriji u kojoj se natjecala, a to su kategorija fit model, kategorija fit bikini te u ukupnom poretku. Kaže kako za ovo natjecanje nije bilo nikakvih posebnih priprema nego se samo držala uobičajenog režima prehrane te treninga.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Anny Alves | Video: 24sata/privatna arhiva

- Nisam se nešto posebno pripremala. Ja sam konstantno u režimu i uvijek pazim što jedem. Iako sam prije ovog natjecanja stalno nekamo putovala, uspjela sam trenirati svaki dan, kombinirala sam kardio i snagu te sam vježbala poze. Moja se prehrana i inače sastoji od mnogo piletine, junetine, jaja, ali i voća i povrća, tako da nisam morala mnogo toga mijenjati - rekla nam je simpatična Anny.

Foto: Privatni album/

Ovo natjecanje u Srbiji od velikog joj je značenja jer joj ono otvara vrata velikim i ozbiljnijim bodybuilding natjecanjima, pa možda čak i jednog dana sudjelovanju na natjecanju Ms. Olympia.

- Pobjeda u svim kategorijama na ovom natjecanju iznimno mi je važna. Iako konkurencija nije bila pretjerano velika, bilo je zahtjevno i dala sam sve od sebe. Već za nekoliko dana idem na iduće natjecanje, u Budimpeštu, a to natjecanje je mnogo veće - otkrila je Anny.

Bodybuilderi na svakom natjecanju u samo nekoliko minuta moraju pokazati najbolje poze da bi istaknuli mišiće koje su marljivo definirali mjesecima prije, a Anny nam je otkrila kako se iza pozornice svi druže te da je upravo na ovom natjecanju dobila hrpu korisnih savjeta od bodybuilderice koja se ovim sportom bavi već 40 godina.

Foto: Privatni album/

- Posebno lijep dio cijelog iskustva bilo je dijeljenje backstagea s prekrasnim ženama koje imaju nevjerojatne priče povezane sa sportom. Svaka od njih donijela je svoju priču, svoj put, svoje izazove i svoju snagu. Bilo mi je zaista posebno upoznati ih i dijeliti taj trenutak s njima. Na natjecanjima se uvijek svi družimo iza pozornice. Razmjenjujemo iskustva, sad sam u Srbiji dobila baš mnogo savjeta od jedne bodybuilderice iz Crne Gore koja se bodybuildingom bavi već 40 godina. Počela je s 18, a sad ima 58 godina. Žena je čudo - rekla je Brazilka.

Anny već 13 godina živi u Hrvatskoj, gdje vodi vlastite radionice vježbanja, u kojima pomaže ženama da smršave te pritom imaju izdefinirano tijelo. Njeni treninzi spoj su plesa, kardija i snage, a polaznice treninge često opisuju i kao "party", otkrila nam je prije.

Foto: Privatni album/

- Atmosfera je opuštena, nema pritiska ni uspoređivanja. Žene se smiju, plešu i na kraju često kažu kako su zaboravile da treniraju. Zato ga opisuju kao party, a ne kao trening. Brazilska glazba nije dodatak, ona je srce treninga. Ritam motivira, oslobađa i briše blokade - istaknula je Anny jednom prilikom.

No, kao prava Brazilka, aktivna je članica samba kluba u rodnoj zemlji.

- Svake godine sudjelujem na karnevalu u Rio de Janeiru. Tamo sam još aktivna članica samba kluba te onda s njima sudjelujem na karnevalskoj povorci - istaknula je.

A, iako se svaki dan u godini drži svog strogog režima prehrane i pazi na unos hrane te marljivo trenira, Anny nam je otkrila da je ipak dala sebi oduška nakon velike pobjede.

- Naravno da sam proslavila! Moj tim me iznenadio večerom nakon natjecanja. Odveli su me u brazilski restoran. Vršac je malo mjesto i nisam uopće znala da postoji restoran s brazilskom hranom. Jako su me iznenadili i baš sam uživala u hrani, a i danas, dan nakon natjecanja, mogu jesti što želim, no ne volim čokoladu, više sam za slane stvari - rekla je.

- Sad uživam u hrani i jedem što god poželim, ali ubrzo se vraćam svome režimu jer me uskoro opet očekuje natjecanje, u Budimpešti - dodala je.

Za kraj, Anny je istaknula kako bodybuilding nije samo sport rezerviran za muškarce.

- Ovo iskustvo još me jednom podsjetilo koliko bodybuilding može biti snažan i inspirativan sport za žene. Voljela bih vidjeti još više žena koje će se odvažiti zakoračiti na ovaj put, otkriti koliko su snažne i pomaknuti vlastite granice - rekla je.