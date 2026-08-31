Cruz Bechkam oduševio publiku na festivalu pa mlađoj sestri Harper posvetio jednu pjesmu

Cruz Beckham (21) i bend The Breakers priredili su pravi show na festivalu u Leadsu, no njegovi roditelji nisu bili ondje kako bi ga gledali, piše britanski Mirror.

Za razliku od prethodnog dana na festivalu u Readingu, David i Victoria Beckham nisu bili u publici, no Cruz je svoj debi u Leedsu odradio vrlo dojmljivo. Osim što je izveo vlastite autorske pjesme, mladi glazbenik je obožavatelje počastio i izvedbom hita Beatlesa 'Hey Jude.

- Cruz definitivno zna kako zabaviti festivalsku publiku. Danas mu je prvi put da nastupa na festivalu u Leedsu i činilo se kao da je spreman za glavnu pozornicu. Njegova izvedba pjesme ‘Optics’ podigla je publiku na noge. Prostor ispred pozornice bio je krcat, a to je bila najveća publika koju je ta pozorica vidjela cijelog vikenda - rekao je izvor za Mirror.

Samo dan ranije, na festivalu u Readingu, okupila se gotovo cijela obitelj Beckham. David i Victoria pratili su Cruzov nastup zajedno s djecom Romeom i Harper, no starijeg brata Brooklyna nije bilo. Victoria je navodno oduševljeno pljeskala nakon svake pjesme, doj je Cruz mlađoj sestri posvetio pjesmu 'Mr. Nobody'. Harper je zatim izašla na pozornicu i u publiku bacala majice.

U srpnju joj je Cruz na jednom koncertu u Londonu posvetio pjesmu povodom 15. rođendana.

- Večeras je u publici jedna posebna djevojka, moja mlađa sestra. Ovo joj je najdraža od mojih pjesama. Harper, volim te! - rekao je Cruz. Harper je, čini se, bila oduševljena posebnim posvetom, a na snimci koju je bend objavio na Instagramu vidi se kako se smiješi.