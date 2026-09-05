Cruz Beckham bocnuo je brata Brooklyna usred njihove svađe

Čini se da je Cruz Beckham (21) zadao novi udarac svome bratu Brooklynu (27) usred njihove javne svađe koja već godinama privlači pozornost. Najmlađi sin Davida i Victorije Beckham, koji je započeo graditi uspješnu glazbenu karijeru s bendom The Breakers, podijelio je obiteljsku fotografiju na Instagramu netom nakon nastupa na poznatom Leeds Festivalu. Pozirao je s roditeljima Davidom i Victorijom, bratom Romeom, sestrom Harper (15), svojom djevojkom Jackie te Romeovom djevojkom Kim Turnbull. Fotografiju je jednostavno opisao emojijem srca.

Međutim, ono što je privuklo najviše pažnje jest upadljiv izostanak najstarijeg brata, Brooklyna. Vrijeme objave također se smatra znakovitim. Dok je Cruz slavio s obitelji u Leedsu, Brooklyn i njegova supruga Nicola Peltz (31) boravili su u Veneciji, gdje se Nicola pripremala primiti prestižnu nagradu 'Zvijezda u usponu' na Venecijanskom filmskom festivalu. Upravo je ta suprotnost potaknula glasine o njihovoj svađi, o kojoj piše i britanski Mirror.

Cruz je u opisu druge objave s festivala emotivno zahvalio svojoj djevojci i timu na podršci.

- Toliko sam zahvalan svima oko sebe, oni nisu samo moji najbolji prijatelji, oni su obitelj. Ovo je putovanje bilo nevjerojatno i toliko sam naučio zahvaljujući ovim ljudima. I posljednje, ali definitivno ne najmanje važno, Jackie, ti iskreno nemaš pojma koliko smo sretni što te imamo. Ne samo da se brineš o meni, nego i o cijeloj ovoj operaciji, od kreativnosti do strategije i menadžmenta. Mi smo tim i ne bismo ovo radili bez tebe. Stvarno te puno volim - napisao je.

Saga o obiteljskom raskolu eskalirala je u siječnju ove godine, kad je Brooklyn na društvenim mrežama podijelio eksplozivnu izjavu u kojoj je objasnio zašto se odlučio javno distancirati od svoje obitelji, tri godine nakon što se vjenčao s bogatom nasljednicom Nicolom Peltz. U svojoj objavi optužio je roditelje da su mu manipulirali životom, pokušavali sabotirati njegov odnos sa suprugom i naštetili njegovu mentalnom zdravlju u nastojanju da održe 'brend Beckham'.

U oštroj izjavi napao je roditelje, tvrdeći da su 'kontrolirali narative' o slavnoj obitelji te je prozvao njihove 'performerske objave na društvenim mrežama' i 'neautentične odnose'.

- Moji roditelji neprestano pokušavaju uništiti moju vezu još od prije vjenčanja, i to ne prestaje - napisao je tad.

Posebno je bolan bio incident s vjenčanja.

- Moja mama otela mi je prvi ples sa suprugom, koji je tjednima unaprijed bio planiran uz romantičnu ljubavnu pjesmu. Pred naših 500 gostiju, Marc Anthony me pozvao na pozornicu, gdje je po rasporedu trebao biti moj romantični ples sa suprugom, ali umjesto toga čekala me majka. Plesala je vrlo neprimjereno ispred svih. Nikada se u životu nisam osjećao neugodnije ili poniženije. Željeli smo obnoviti zavjete kako bismo stvorili nove uspomene na dan našeg vjenčanja koje nam donose radost i sreću, a ne tjeskobu i sram - napisao je.

Foto: Instagram

Brooklyn i Nicola obnovili su zavjete u kolovozu prošle godine na tajnoj ceremoniji u Westchesteru, kojoj, kako se vjeruje, njegova obitelj nije prisustvovala. Napetosti između braće navodno su započele oko Brooklynove ženidbe s Nicolom Peltz 2022. godine. Otad je Cruz u nekoliko navrata suptilno, ali i otvoreno, ismijavao Brooklyna zbog njegovih čestih promjena karijere - od nogometaša i modela do fotografa i kuhara.

Foto: Instagram/Victoria Beckham