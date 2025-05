Crvena Jabuka ganula publiku u Areni Varaždin: Hvala na ljubavi koju osjećamo već 40 godina

Subotnja večer u Areni Varaždin protekla je u znaku nostalgije, ljubavi i bezvremenskih stihova koji su obilježili živote generacija. Legendarna Crvena Jabuka održala je koncert u sklopu svoje slavljeničke turneje bravo! Crvena Jabuka, kojom obilježavaju 40 godina postojanja i glazbenog stvaralaštva.

Pod vodstvom karizmatičnog frontmena Dražena Žerića Žere, bend je poveo publiku na dvosatno glazbeno putovanje kroz svoje najljepše pjesme – od ranih dana do današnjih.

Večer je otvorena emotivnom izvedbom pjesme 'Sa tvojih usana', a nastavila se nizom antologijskih hitova poput 'Tamo gdje ljubav počinje', 'Dirlija', 'To mi radi' i nezaobilaznih 'Zovu nas ulice' te 'Tugo nesrećo', ali i najnovijih 'Mirišu jabuke' i 'Kad joj netko ime spomene'.

Foto: bravo!

- Svaki grad ima svoju priču, a večeras ste vi ispisali jednu od najljepših. Hvala vam na ljubavi koju osjećamo već 40 godina. Kad smo kao klinci kretali iz Sarajeva, nismo mogli ni sanjati da će nas pjesme voditi ovako daleko – od dvorane do dvorane, od srca do srca. Vi ste razlog što smo još uvijek ovdje. U svakoj pjesmi koju večeras pjevamo s vama, čuje se i dio vaše priče. To je ono zbog čega glazba živi – zbog emocije, zbog vas - poručio je Žera obožavateljima, uz ovacije koje su se u valovima vraćale s tribina i partera.

U jednom od najemotivnijih trenutaka večeri, Žera se na pozornici prisjetio dragog prijatelja i kolege Kemala Montena, posvetivši mu dirljivu izvedbu pjesme 'Nekako s proljeća'.

U publici su se mogle vidjeti obitelji, prijatelji i parovi – oni koji su uz glazbu Crvene Jabuke odrastali, ali i oni koji je tek otkrivaju. Uz pjesme koje su obilježile mladost mnogih, zaljubljeni su parovi plesali zagrljeni, dok su se stihovi pjevali uglas.

Foto: bravo!

Kako se koncert bližio kraju, publika nije dopustila da bend samo tako siđe s pozornice – dvoranom je odjekivao gromoglasni poziv na bis, na koji se Crvena Jabuka vratila s dodatnom energijom i zahvalnošću, odsviravši još nekoliko voljenih pjesama i zaključivši večer uz zvuke koji su odzvanjali još dugo nakon posljednjeg takta.

- Hvala vam za ovu ljepotu koju ste nam dali i ispunili nam srca - poručio je Žera.

Foto: bravo!

Turneja bravo! Crvena Jabuka nastavlja se 31. svibnja kada stižu pred zadarsku publiku na Višnjiku, a kulminirat će velikim koncertom u Areni Zagreb 21. studenog – još jednim glazbenim susretom ispunjenim pjesmama koje ne stare i emocijama koje ne blijede, a ulaznice za oba spektakla dostupne su putem upad.hr.