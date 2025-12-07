Znaš li tko sam? Krila je vezu, pa se udala i rastala, a sad se posvetila svojoj djevojčici...

Kad joj je bilo 12, prvi put je stala ispred kamere. Samouvjereno je nastupila u emisiji 'Turbo Limach Show', u kojoj je glumila velikog zeca. Tad nije ni slutila da je upravo televizija njezin životni put. Emisiju 'Zagonetni ulomak' vodila je od 1996. do 1999. godine, a 'Dječji tjednik' od 2000. do 2003. godine To sve uspjela je do dvadesete.

Neki je znaju po 'Briljanteenu', koji je vodila s Franom Domitrovićem i Idom Prester. S kolegom Ivanom Vukušićem gledali smo je i u emisiji 'Garaža'. Postali su dobri prijatelji te zajedno surađuju, a sad ih gledamo i u glazbenom showu 'The Voice Kids'. O privatnom životu rijetko priča, a zna se da je četiri godine bila u vezi s Lukom Nižetićem. Upoznali su se kad je ona vodila Doru 2007., a Luka se natjecao s pjesmom 'Pusti me u san'.

Foto: Instagram

Dugo su krili vezu od javnosti, ali 'razotkrile' su ih fotografije njihovih strastvenih poljubaca objavljene u jednom časopisu. Nakon Luke Iva Šulentić udala se za doktora psihologije Igora Mikloušića, a rastala se 2019. nakon tri godine braka. Prije toga četiri godine su bili u vezi.

Zagreb: Snimanje emisije "Kod nas doma" | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U lipnju 2023. postala je majka djevojčice koju je dobila sa sadašnjim partnerom Brunom Šunjićem, a na HRT se vratila tri mjeseca nakon porođaja.