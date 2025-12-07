Obavijesti

Show

Komentari 2
POZNATA VODITELJICA

Znaš li tko sam? Krila je vezu, pa se udala i rastala, a sad se posvetila svojoj djevojčici...

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Znaš li tko sam? Krila je vezu, pa se udala i rastala, a sad se posvetila svojoj djevojčici...
3
Foto: Instagram

O privatnom životu rijetko priča, a zna se da je četiri godine bila u vezi s Lukom Nižetićem. Upoznali su se kad je ona vodila Doru 2007., a Luka se natjecao s pjesmom 'Pusti me u san'

Kad joj je bilo 12, prvi put je stala ispred kamere. Samouvjereno je nastupila u emisiji 'Turbo Limach Show', u kojoj je glumila velikog zeca. Tad nije ni slutila da je upravo televizija njezin životni put. Emisiju 'Zagonetni ulomak' vodila je od 1996. do 1999. godine, a 'Dječji tjednik' od 2000. do 2003. godine To sve uspjela je do dvadesete.

POZNATA PJEVAČICA Znaš li tko sam? Počela je uz Jasmina Stavrosa, zasitila se glamura i na selo 'pobjegla'
Znaš li tko sam? Počela je uz Jasmina Stavrosa, zasitila se glamura i na selo 'pobjegla'

Neki je znaju po 'Briljanteenu', koji je vodila s Franom Domitrovićem i Idom Prester. S kolegom Ivanom Vukušićem gledali smo je i u emisiji 'Garaža'. Postali su dobri prijatelji te zajedno surađuju, a sad ih gledamo i u glazbenom showu 'The Voice Kids'. O privatnom životu rijetko priča, a zna se da je četiri godine bila u vezi s Lukom Nižetićem. Upoznali su se kad je ona vodila Doru 2007., a Luka se natjecao s pjesmom 'Pusti me u san'.

Foto: Instagram

Dugo su krili vezu od javnosti, ali 'razotkrile' su ih fotografije njihovih strastvenih poljubaca objavljene u jednom časopisu. Nakon Luke Iva Šulentić udala se za doktora psihologije Igora Mikloušića, a rastala se 2019. nakon tri godine braka. Prije toga četiri godine su bili u vezi.

Zagreb: Snimanje emisije "Kod nas doma"
Zagreb: Snimanje emisije "Kod nas doma" | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U lipnju 2023. postala je majka djevojčice koju je dobila sa sadašnjim partnerom Brunom Šunjićem, a na HRT se vratila tri mjeseca nakon porođaja. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Raskošno crveno adventsko izdanje Vesne Pisarović nikoga nije ostavilo ravnodušnim...
POGLEDAJTE

FOTO Raskošno crveno adventsko izdanje Vesne Pisarović nikoga nije ostavilo ravnodušnim...

U subotu navečer naša popularna pjevačica Vesna Pisarović u crvenom je kompletu potpuno zapalila publiku u Bjelovaru. Svojim bezvremenskim hitovima zagrijala je okupljene obožavatelje koju su uživali u nezaboravnom koncertu
Prvi pobjednik kviza "Tko želi biti milijunaš" iskoristio je tek jedan džoker, evo gdje je danas
PROŠLO JE 26 GODINA

Prvi pobjednik kviza "Tko želi biti milijunaš" iskoristio je tek jedan džoker, evo gdje je danas

John Carpenter je u studenom 1999. godine osvojio milijun dolara u kvizu "Tko želi biti milijunaš?" te se u povijest upisao kao prvi pobjednik ikada.
FOTO Negativka u seriji "Divlje pčele" jedna je od najljepših glumica, evo kako se mijenjala
ODLIČNA SANJA VEJNOVIĆ

FOTO Negativka u seriji "Divlje pčele" jedna je od najljepših glumica, evo kako se mijenjala

Sanja Vejnović nerijetko je na listama najljepših glumica, a glumila je u gotovo svim značajnim domaćim novelama na TV-u. Ovih dana pratimo ju u RTL-ovoj seriji "Divlje pčele" u kojoj je utjelovila Mirjanu Vukas, a u galeriji pogledajte kako se naša glumica mijenjala kroz godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025