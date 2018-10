Crveni tim pobijedio u izazovu, a plavi tim je jako ljut na Martu

Jutro u samoborskoj kući, u kojoj su smješteni kandidati 'Života na vagi', proteklo je u veselju i u kupanju u bazenu. Sezonu su otvorili Baro i ekipa iz crvenog tima, a ubrzo su im se i svi ostali pridružili.

Nakon osvježenja uslijedio je trening, no ovaj su put, umjesto Sanje i Marija, natjecatelji ugledali instruktoricu trbušnog plesa odjevenu u plesni kostim. I dok su neki prigovarali da oni to uz svoju kilažu ne mogu odraditi, instruktorica Vedra Regul objasnila im je da trbušni ples može plesati svatko bez obzira na kilograme.

Baro je čak otkrio da je bio instruktor plesa, što je sve nasmijalo. Budući da je vani bilo toplo, Mario je objasnio ekipi da ih u Velikom izazovu čeka jezero.

Foto: RTL televizija

- S obzirom na to da smo u tjednu isprika, rješavamo se otpada iz ovog jezera - objasnio je Mario. Onaj tim koji pobijedi dobiva tri kilograma prednosti na vaganju. Timovi su prvo morali složiti splav, a crveni ga je složio prije pa su dobili stratešku prednost od pet sekundi. Na kraju izazova pobijedio je crveni tim, a trener Mario odveo ih je na kuglanje.

Plavi je tim bio utučen jer su izgubili pa su neki komentirali kako su mnogi podbacili u izazovu, a Petar je zaključio da je on bio jedan od tih.

Foto: RTL televizija

- Mislim da je to napravio jer ima imunitet - komentirala je Nina Petrovu nonšalantnost prema zadatku. Za to je vrijeme Mario svoj tim odveo na kuglanje, gdje su se odlično zabavili prije last chance treninga.

Sanja je za to vrijeme otkrila plavom timu da će trenirati dva sata kako bi uspjeli skinuti tri kilograma koja je crveni tim dobio kao prednost na vaganju. Petra i Martu poslala je u teretanu, a ostatak tima otkrio je Sanji da je Marta dosta lijena, a da se Petar ne trudi posljednjih pet dana.

Sanja je otišla u teretanu kako bi ih provjerila, a nije bila zadovoljna kad je vidjela da je Marta izgubila manje kalorija od Petra.

- Nemoj biti lijena i nemoj krasti sebe - pokušala joj je objasniti Sanja, a na kraju je bila ponosna kada je vidjela da se i Martina majica smočila.

Hoće li na vaganju biti iznenađenja, ne propustite pogledati već sutra.

Foto: RTL televizija

