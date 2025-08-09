Cučević s Lastova - legenda o Hrvatu koji je napisao jednu od najljepših pjesama u povijesti

Iako je ostao upamćen po tekstovima svojih pjesama, Johnny Mercer dolazi iz vojničke obitelji. Njegov pradjed bio je general Konfederacije Hugh Weedon Mercer, izravni potomak generala Hugha Mercera, koji se kao škotski vojnik-liječnik istaknuo tijekom Američkog rata za neovisnost i koji je poginuo u bitki kraj Princetona, kad su američke snage predvođene Georgeom Washingtonom porazile Britance. Mercer je kasnije tvrdio kako je glazbeni talent naslijedio od majke, a da je na njegovu karijeru presudno utjecala očeva sestra koja ga je još kao malog dječaka vodila na predstave minstrela i vodvilja. Mercerova izloženost crnačkoj glazbi bila je možda jedinstvena među bijelim tekstopiscima njegove generacije. Imao je, kao dijete, afroameričke prijatelje u igri i sluge te je slušao ribare i prodavače oko sebe, koji su govorili i pjevali na kreolskom jeziku gullah, kojim su govorili Afroamerikanci unutar zajednice u obalnim regijama Južne Karoline i Georgije, uključujući urbani Charleston i Savannah, kao i na krajnjem sjeveroistoku Floride i krajnjem jugoistoku Sjeverne Karoline. Gullah se temelji na različitim varijantama engleskog jezika te jezikâ središnje i zapadne Afrike. Privlačile su ga, također, i crnačke crkvene pjesme, za koje je rekao kako su ga “uvijek fascinirale više od svega”. Nije imao formalno glazbeno obrazovanje, ali je pjevao u zboru sa šest godina. Usprkos Mercerovu ranom susretu s glazbom, njegov talent je očito bio u stvaranju tekstova i pjevanju, a ne u sviranju glazbe, iako se nadao da će postati i skladatelj i izvođač. Njegovi pokušaji sviranja trube i klavira nisu bili uspješni, a nikad nije naučio s lakoćom čitati glazbene partiture, već se oslanjao na vlastiti notni sustav. Kao tinejdžer u eri jazza sakupljao je ploče ranih crnačkih blues i jazz izvođača, uključujući Bessie Smith i Louisa Armstronga. S obzirom na dugogodišnju povezanost njegove obitelji s Princetonom, New Jerseyjem i Sveučilištem Princeton, Mercer je bio spreman ići tamo na školovanje, ali njegov otac je krajem 1920-ih zapao u financijske poteškoće, tako da je Mercer ostao bez formalnog obrazovanja. Počeo je raditi s ocem u obiteljskoj tvrtki, naplaćujući stanarinu i obavljajući neke druge manualne poslove, ali ubrzo mu je to dosadilo te se preselio u New York. Glazba koju je volio, jazz i blues, izvodila se u Harlemu, dok je Broadway bio prepun mjuzikala i revija Georgea Gershwina, Colea Portera i Irvinga Berlina, najistaknutijeg predstavnika Tin Pan Alleya. Izvorni naziv skupine u početku se odnosio na određenu lokaciju na Manhattanu, koja je obilježena spomen-pločom i zaštićena kao znamenitost New Yorka. Početak Tin Pan Alleya obično se datira oko 1885. godine, kad se nekoliko glazbenih izdavača smjestilo u istoj četvrti Manhattana. Kraj Tin Pan Alleya nije tako jasan. Neki ga datiraju na početak Velike depresije 1930-ih, kad su fonograf, radio i filmovi zamijenili notni zapis kao pokretačku snagu američke popularne glazbe, dok drugi smatraju da je Tin Pan Alley nastavio postojati i u 1950-ima, kad je ranije glazbene stilove zasjenio uspon rock and rolla.

