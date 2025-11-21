Čudan kraljevski protokol prati Meghan Markle gdje god stigne

Vojvotkinja je stigla.Prema pisanju autorice Kaitlyn Greenidge za Harper’s Bazaar, osoblje Meghan Markle često najavi njezin ulazak — čak i kada su u prostoriji tek dvije osobe.

Greenidge je ispričala da su ona i vojvotkinja od Sussexa ušle u raskošnu brownstone kuću u New Yorku, u vlasništvu jedne Meghanine prijateljice.

„Čim smo ušle, upravitelj kuće najavio je: ‘Meghan, vojvotkinja od Sussexa’, iako smo, koliko sam mogla vidjeti, bile jedine u kući“, napisala je.

Foto: Chris Jackson/PRESS ASSOCIATION

Tijekom intervjua Greenidge je otkrila i da je Meghan bila svečano najavljena i prilikom posjeta La Brea Tar Pitsu u Los Angelesu, gdje se susrela s grupom djevojaka iz lokalne STEM škole.

- Dolazi mali prijevoz na struju, a šljunak škripi pod kotačima. U tom trenutku netko iz pratnje objavljuje: ‘Vojvotkinja od Sussexa’ - opisala je.

U drugom dijelu razgovora Markle je progovorila o tome kako uči biti blaža prema sebi kada pogriješi.

- Svaka greška te nečemu nauči. Ako sve ide savršeno, ništa ne naučiš. A bez učenja nema ni rasta - rekla je.

Harry (41) i Meghan (44) vjenčali su se u svibnju 2018. godine, a dvije godine kasnije napustili su kraljevske dužnosti.

Danas žive u Montecitu u Kaliforniji, u luksuznoj vili vrijednoj oko 14 milijuna dolara, zajedno sa sinom Archiejem (6) i kćeri Lilibet (4).

Iako su vojvoda i vojvotkinja odustali od službenih uloga u monarhiji, oni i njihova djeca zadržali su svoje titule.

U razgovoru za People u ožujku, Meghan — nekadašnja zvijezda serije „Suits“ — rekla je da joj prezime Sussex ima još veću težinu otkako je postala majka.

- Volim što je to nešto što Archie, Lili, Harry i ja dijelimo. To mi stvarno mnogo znači - istaknula je.

Foto: Profimedia/ilustracija

Dodala je da njihova djeca znaju pitati kako su se ona i Harry upoznali.„Mislim da će to još više zanimati kako budu rasli, ali za sada je veliki dio naše ljubavne priče upravo to što nosimo zajedničko ime — Sussex.“