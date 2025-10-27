Obavijesti

Meghan Markle podijelila je što obitelj radi za Halloween: Trčali kroz kukuruz i birali bundeve...

Meghan Markle podijelila je što obitelj radi za Halloween: Trčali kroz kukuruz i birali bundeve...
Vojvotkinja od Sussexa i njen suprug prošlog su vikenda svoje dvoje djece razveselili prigodnim jesenskim izletom. Koliko su se mališani, a i roditelji, zabavili, podijelila je i sa svojim pratiteljima

Meghan Markle na svom je Instagram profilu objavila video svoje obitelji na izletu u polju bundeva, koje su posjetili kako bi se pripremili za nadolazeći Halloween, odnosno Noć vještica. Prema tradiciji, na taj se dan rezbare bundeve, a maleni princ i princeza imali su prilike odabrati svoju.

Vojvotkinja od Sussexa i njen suprug, britanski princ Harry, držali su se za ruke i razdragano gledali 6-godišnjeg Archieja koji je trčkarao po polju i kroz labirint od kukuruza. Princezu Lilibet majka je vukla u kolicima punim malenih bundeva, a Harry je pokazao i svoju tehniku rezbarenja.

Meghan je uz video koji je podijelila sa svojim pratiteljima kratko napisala 'Sretna nedjelja' uz prigodne emojije izrezbarene bundeve i narančastog srca. Posebna je ugođaj stvorila stavivši uz video i pjesmu 'California Dreamin'', viralni hit sastava 'The Mamas and the Papas'.

Ovo nije prvi put da vojvotkinja sa svojim obožavateljima dijeli zabavne trenutke svoje četveročlane obitelji. Ranije ove godine, u lipnju, bračni par je kćer i sina odveo u Disneyland na dva dana. Svi četvero nosili su kape s ušima Mickeyja Mousea te u zabavnom parku uživali u poznatim vožnjama.

Također, princ i princeza, čija je lica majka sakrila emojijima srca kako bi zaštitila njihovu privatnost, upoznali su likove iz popularnih filmova i crtića. Imali su se priliku susresti s Elsom iz 'Snježnog kraljevstva' te uživati u vožnji na tradicionalnom vrtuljku s konjićima.

Nadalje, vojvotkinja je prije dva tjedna svim djevojčicama čestitala njihov dan objavivši video malene Lilibet kako trči po travi te fotografiju na kojoj se njih dvije nježno drže za ruke. Uz to je dodala kako svaka djevojčica treba koristiti svoj glas i štititi svoja prava, a odraslima je dužnost pomoći im u tome.

