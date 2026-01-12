Macaulay Culkin, koji se proslavio u božićnom klasiku 'Sam u kući' bio je jedan od prezentera te je uručio nagradu za najbolji scenarij na Zlatnim globusima. Usput se malo i našalio na svoj račun
Culkin na Zlatne globuse došao nakon 35 godina: 'Šokantno, ali da, ja postojim cijelu godinu!'
Glumac Macaulay Culkin (45) vratio se na dodjelu Zlatnih globusa. Od posljednjeg puta kada je bio na ovoj prestižnoj dodjeli prošlo je čak 35 godina. Tada je bio nominiran za najboljeg glumca u kategoriji mjuzikla ili komedije za božićni klasik 'Sam u kući'. Ove godine bio je prezenter te je dodijelio nagradu za najbolji scenarij za film.
- Znam da je čudno vidjeti me izvan blagdanske sezone. Šokantno, ali postojim cijelu godinu - našalio se na pozornici Culkin, navodi People.
Iako je osvojio brojne nagrade i nominacije za svoju ulogu Kevina McCallistera za film 'Sam u kući', koji je režirao Chris Columbus, na dodjeli Zlatnih globusa 1991. godine nije bilo sreće - kipić je otišao u ruke Gerardu Depardieu za film 'Green Card'.
Culkin je bio dio glumačke ekipe u drugoj sezoni serije 'Fallout', a svoj dolazak na Zlatne globuse najavio je na društvenim mrežama uz poruku: 'Vidimo se u nedjelju'.
Na dodjelu je došao sa suprugom Brendom Song. Zajedno su od 2017. godine i imaju dva sina.
