Culkin na Zlatne globuse došao nakon 35 godina: 'Šokantno, ali da, ja postojim cijelu godinu!'

Glumac Macaulay Culkin (45) vratio se na dodjelu Zlatnih globusa. Od posljednjeg puta kada je bio na ovoj prestižnoj dodjeli prošlo je čak 35 godina. Tada je bio nominiran za najboljeg glumca u kategoriji mjuzikla ili komedije za božićni klasik 'Sam u kući'. Ove godine bio je prezenter te je dodijelio nagradu za najbolji scenarij za film.

- Znam da je čudno vidjeti me izvan blagdanske sezone. Šokantno, ali postojim cijelu godinu - našalio se na pozornici Culkin, navodi People.

Iako je osvojio brojne nagrade i nominacije za svoju ulogu Kevina McCallistera za film 'Sam u kući', koji je režirao Chris Columbus, na dodjeli Zlatnih globusa 1991. godine nije bilo sreće - kipić je otišao u ruke Gerardu Depardieu za film 'Green Card'.

Foto: Profimedia

Culkin je bio dio glumačke ekipe u drugoj sezoni serije 'Fallout', a svoj dolazak na Zlatne globuse najavio je na društvenim mrežama uz poruku: 'Vidimo se u nedjelju'.

Foto: Mike Blake

Na dodjelu je došao sa suprugom Brendom Song. Zajedno su od 2017. godine i imaju dva sina.