DODIJELIO NAGRADU

Culkin na Zlatne globuse došao nakon 35 godina: 'Šokantno, ali da, ja postojim cijelu godinu!'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 4 min
Culkin na Zlatne globuse došao nakon 35 godina: 'Šokantno, ali da, ja postojim cijelu godinu!'
Foto: DANIEL COLE

Macaulay Culkin, koji se proslavio u božićnom klasiku 'Sam u kući' bio je jedan od prezentera te je uručio nagradu za najbolji scenarij na Zlatnim globusima. Usput se malo i našalio na svoj račun

Glumac Macaulay Culkin (45) vratio se na dodjelu Zlatnih globusa. Od posljednjeg puta kada je bio na ovoj prestižnoj dodjeli prošlo je čak 35 godina. Tada je bio nominiran za najboljeg glumca u kategoriji mjuzikla ili komedije za božićni klasik 'Sam u kući'. Ove godine bio je prezenter te je dodijelio nagradu za najbolji scenarij za film. 

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills 83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills 83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills
Foto: Mike Blake

- Znam da je čudno vidjeti me izvan blagdanske sezone. Šokantno, ali postojim cijelu godinu - našalio se na pozornici Culkin, navodi People

IMA SAMO 16 GODINA Zvijezda serije 'Adolescence' je ušla u povijest Zlatnih globusa
Zvijezda serije 'Adolescence' je ušla u povijest Zlatnih globusa

Iako je osvojio brojne nagrade i nominacije za svoju ulogu Kevina McCallistera za film 'Sam u kući', koji je režirao Chris Columbus, na dodjeli Zlatnih globusa 1991. godine nije bilo sreće - kipić je otišao u ruke Gerardu Depardieu za film 'Green Card'. 

Macaulay Culkin
Foto: Profimedia

Culkin je bio dio glumačke ekipe u drugoj sezoni serije 'Fallout', a svoj dolazak na Zlatne globuse najavio je na društvenim mrežama uz poruku: 'Vidimo se u nedjelju'. 

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills
Foto: Mike Blake

Na dodjelu je došao sa suprugom Brendom Song. Zajedno su od 2017. godine i imaju dva sina. 

