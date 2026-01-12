Obavijesti

Show

Komentari 0
IMA SAMO 16 GODINA

Zvijezda serije 'Adolescence' je ušla u povijest Zlatnih globusa

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 4 min
Zvijezda serije 'Adolescence' je ušla u povijest Zlatnih globusa
4
Foto: Mario Anzuoni

Owen Cooper, koji se proslavio ulogom u Netflixovoj seriji 'Adolescence' je osvojio Zlatni globus za najboljeg sporednog glumca i time ušao u povijest ovih nagrada...

Admiral

Zvijezda serije 'Adolescencija' Owen Cooper (16) ušao je u povijest. Na dodjeli Zlatnih globusa osvojio je nagradu za najboljeg sporednog glumca za ulogu Jamieja Millera u ovom Netflixovom hitu. Kako navodi Daily Mail, Cooper je tako postao najmlađi ikad dobitnik Globusa u ovoj kategoriji. 

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills 83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills 83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills
41
Foto: Mike Blake

Mladi glumac je i drugi najmlađi ikad dobitnik ovog kipića - 1980. godine ga je osvojio Ricky Schroder za 'novu zvijezdu godine'. Tada je imao svega devet godina. 

Cooper je i prije nekoliko mjeseci osvojio Emmy za najboljeg sporednog glumca, a Millera je utjelovio kada je imao svega 14 godina. 

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills
Foto: Mario Anzuoni

Osim Coopera, i njegov kolega, ujedno i jedan od kreatora serije, Stephen Graham osvojio je kipić za najboljeg glumca u ograničenoj seriji. Nagradu mu je dodijelio Leonardo DiCaprio, a dvojac je razmjeni o i zagrljaj na pozornici. Graham se zatim u govoru zahvalio svojoj supruzi Anni Walters, koja je također radila na seriji i kao glumica, i kao izvršna producentica. 

KAKAV GLAMUR FOTO Ovako su na Zlatnim globusima zablistale Julia Roberts, J. Lo, Teyana Taylor...
FOTO Ovako su na Zlatnim globusima zablistale Julia Roberts, J. Lo, Teyana Taylor...

- Rekao sam to već, ali spasila si mi život - rekao je te poručio i svojoj djeci kako ih 'voli do Mjeseca i natrag zauvijek'. 

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills
Foto: Mario Anzuoni

Erin Doherty također je odnijela zlatni kipić te u govoru poručila: 'Ne želim pretpostavljati, ali mislim da svi znamo - idite na terapiju. Život može biti težak, mentalno zdravlje je sve, tako da zahvalite svojim terapeutima, bila mi je čast utjeloviti jednu. Hvala svima'. 

PRESTIŽNA NAGRADA Zlatni globusi: Ovo su dobitnici
Zlatni globusi: Ovo su dobitnici

Serija je osvojila nagradu za miniseriju, antologijsku seriju ili televizijski film. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Skijanje, fina hrana i jako kratka haljinica: Evo kako se Severina provodi u Austriji
NA ZIMOVANJU

FOTO Skijanje, fina hrana i jako kratka haljinica: Evo kako se Severina provodi u Austriji

Mnoge domaće zvijezde nakon prosinca uzmu zasluženi odmor. Neki idu u toplije krajeve, a Severina je na društvenim mrežama otkrila da se ona zaputila u Austriju...
FOTO Drugi Thompsonov nastup u Poreču: Pogledajte kakva je atmosfera na koncertu u Istri
OBJAVIO FOTOGRAFIJE

FOTO Drugi Thompsonov nastup u Poreču: Pogledajte kakva je atmosfera na koncertu u Istri

Glazbenik Marko Perković Thompson večeras ponovo nastupa u Poreču u dvorani Žatika. Prvi koncert bio je sinoć, a pjevač je sada na društvenim mrežama otkrio atmosferu i s drugog koncerta
FOTO Nakon 'vrućih' prizora, Maja i Šime u nježnom zagrljaju
ODMOR NA BALIJU

FOTO Nakon 'vrućih' prizora, Maja i Šime u nježnom zagrljaju

Nakon brojnih koncerata u prosincu, Maja Šuput se već tradicionalno voli zaputiti u daleke i toplije krajeve. Ovog puta je otišla na Bali, gdje uživa u dobrom društvu u kojem je i Šime Elez

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026