Zvijezda serije 'Adolescence' je ušla u povijest Zlatnih globusa

Zvijezda serije 'Adolescencija' Owen Cooper (16) ušao je u povijest. Na dodjeli Zlatnih globusa osvojio je nagradu za najboljeg sporednog glumca za ulogu Jamieja Millera u ovom Netflixovom hitu. Kako navodi Daily Mail, Cooper je tako postao najmlađi ikad dobitnik Globusa u ovoj kategoriji.

Mladi glumac je i drugi najmlađi ikad dobitnik ovog kipića - 1980. godine ga je osvojio Ricky Schroder za 'novu zvijezdu godine'. Tada je imao svega devet godina.

Cooper je i prije nekoliko mjeseci osvojio Emmy za najboljeg sporednog glumca, a Millera je utjelovio kada je imao svega 14 godina.

Foto: Mario Anzuoni

Osim Coopera, i njegov kolega, ujedno i jedan od kreatora serije, Stephen Graham osvojio je kipić za najboljeg glumca u ograničenoj seriji. Nagradu mu je dodijelio Leonardo DiCaprio, a dvojac je razmjeni o i zagrljaj na pozornici. Graham se zatim u govoru zahvalio svojoj supruzi Anni Walters, koja je također radila na seriji i kao glumica, i kao izvršna producentica.

- Rekao sam to već, ali spasila si mi život - rekao je te poručio i svojoj djeci kako ih 'voli do Mjeseca i natrag zauvijek'.

Foto: Mario Anzuoni

Erin Doherty također je odnijela zlatni kipić te u govoru poručila: 'Ne želim pretpostavljati, ali mislim da svi znamo - idite na terapiju. Život može biti težak, mentalno zdravlje je sve, tako da zahvalite svojim terapeutima, bila mi je čast utjeloviti jednu. Hvala svima'.

Serija je osvojila nagradu za miniseriju, antologijsku seriju ili televizijski film.