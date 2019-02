Cura došla u show da mu očita lekciju: Jesi li bio s Paulinom?

Farmer Jovan Karapandža (31) upao je u nove probleme kad je izbacio farmericu Sonju Kralj. Taman kad je pomislio da mu je sad odabir prave djevojke u emisiji 'Ljubav je na selu' olakšan, pojavila se još jedna djevojka.

Ružica Lazarević (32) iz Zagreba je iznenadila i Jovana i njegove kandidatkinje kada se pojavila na farmi, pogotovo kada je otkrila djevojkama da se već mjesecima svakodnevno dopisuje s njim. Njih su se dvoje upoznali preko društvenih mreža, a jednom su se čak i našli na piću.

Ružica nije željela ući u emisiju i pred kamerama se boriti za Jovanovu naklonost, no promijenila je mišljenje kada je čula da se on zbližio s jednom od djevojaka. Sada je došla ispitati što se dogodilo između njega i Pauline.

Podsjetimo, odmah nakon upoznavanja, Jovan je za Paulinom skočio u bazen gdje su razmjenjivali strastvene poljupce, a svi su mislili kako je tu bilo i nešto više od puse. Ipak, Jovanu se taj događaj nije baš svidio pa je odlučio da Paulina napušta show.

Ružica dolazi iz Zagreba, radi u mjenjačnici, a rad na farmi joj nije nepoznanica. Ova Slavonka iza sebe ima duže i kraće veze, no nijedna nije bila ono pravo. Kod muškarca joj je najvažnije da je dobar, pošten i iskren, a privlače je markantni, tamniji muškarci, prenosi RTL.

- Znam da ima ljudi koji me podržavaju, a ima i onih koji me osuđuju. Svatko ima pravo na svoje mišljenje. Mene osobno to ne muči, neka pričaju - kaže Jovan i dodaje kako dosad nije imao sreće u ljubavi i nije ostvario duže veze.

