Antonio 'trčao' za Anom pa se rugao: Ne volim plastične lutke

U utorak je u Big Brother ušla atraktivna hostesa Ana Kovačec (24) koja se odmah našla na 'meti' sustanarki. Komentirale su njezin izgled i kako su se dečki 'rastrčali' oko nje.

- Ja bih isto da mi je Bog dao dva broja veće, ali nije - rugala se Alena Nezirović Anezi (31) Aninim grudima i tvrdila da ju ne osuđuje pred Dubravkom Ujević Veron (47) i Tomislavom Rosom (26). Dodala je kako joj hostesa izgleda kao da ima 34, a ne 24 godine. Tomislav je rekao da ju mora pitati ima li plastične grudi. Antonio Benčak (21) odmah pri ulasku u kuću se ponudio Ani da će joj biti osobni pomoćnik i istaknuo da je on njezin 'čovjek za sve.

- Kriči ako trebaš bilo što - rekao je Antonio novoj stanarki koju je kasnije masirao te ju ispitivao o značenju njezinih tetovaža. Ana ga je molila da ju čvršće stisne i da se opusti dok se ona požalila da je sva masna te da se ulje cijedi s nje, a ostali stanari su promatrali masažu. Iako je prvo bio očaran atraktivnom crnkom, Antonio je poslije komentirao kako da mu treba malo plastike strgao bi ju s nje te je rekao Luciji Stojak (24) kako mu je ona i dalje najljepša u kući. U ispovjedaonici je Big Brotheru otkrio kako ga ne Ana ne pali.

- Ne zanimaju me plastične, silikonizirane lutkice - objasnio je Križevčanin i rekao da je trebao dobiti plavušu u kući pa bi se seksali po cijeloj kući. Požalio se da ga nakon masaže ruke bole jer je Ana cijelo vrijeme vikala da ju stisne jače. Istaknuo je da gdje god ju je dirnuo bile su joj grudi te da ima jake mišiće. Antonio Orač Orky (27) nastavio je šalu na račun Ane i njezinih plastičnih operacija.

- Mogao sam joj to ja napraviti. Uzmem silikona za 16 kuna i pitam ju je li joj dosta - ispričao je dečkima. Luka Rok Medunović (24), koji se od početka Big Brothera predstavlja kao veliki zavodnik, ispitivao je Anu koliko ima godina i jesu li to njezine oči. Hostesa se našalila da nisu te da ih je posudila. Luka je nastavio govoriti o njezinim očima i pitao ju za boju, a oduševilo ga je što su zelene. Nikola Vidović (21) rekao je Dubravki i Danielu Tomiću Zebi (22) kako neće prilaziti novoj stanarki jer mu je cura ljubomorna i prije ulaska u kuću je imala ispad kad je saznala da će i hostesa biti u 'Big Brotheru' s njime.

- Zelena je moja najdraža boja - istaknuo je Zagrepčanin. Lucija je komentirala s Nikolom kako su se dečki odmah zainteresirali za Anu, a tvrde kako ne vole plastiku. Kasnije je rekla sustanarkama kako će Anezi hostesu morati naučiti koreografiju za striptiz koji im je zadatak i da će to njima olakšati.

- Bar će ju svi gledati, a mi ćemo biti u drugom planu! Boli nas briga, moći ćemo raditi greške koliko hoćemo - zaključila je Lucija,a djevojke su se smijale. Dok je veći dio stanara raspravljao o pridošlici u kući, tajna obitelj se svađala. Nikola je najavio da neće nastaviti sa zadatkom uvjeravanja drugih kako su prava obitelj.

- Ja sutra prekidam zadatak, a to zahvalite starijem sinu, jer to više trpjeti neću - vikao je 'mlađi sin' Nikola u tajnoj kući na 'obitelj'. Rekao je da do toga ne bi došlo da se njegov 'stariji brat' se nije ponašao bahato, bezobrazno i sebično, a Matija Štainer (25) poludio je što ga proziva.

- Ajde, reci mi, o kakvim ljudima kao ja ti govoriš? Kakvi su to ljudi?! Dušo, ja imam stan, plaćene račune, što ti imaš - upitao je ljutiti Matija Nikolu. Na to se uključila i Dubravka koja je pak vikala da ušute dok ona priča.