Cure novi detalji o partneru Milice Todorović: 'Bilo je jasno da to nije samo poslovni odnos

Regionalna estrada ne prestaje brujati o privatnoj drami pjevačice Milice Todorović. Nakon što je početkom veljače na svijet donijela svoje prvo dijete, sina Bogdana, idila je kratko trajala. U javnost je procurila informacija da je otac djeteta, poduzetnik čiji je identitet pjevačica mjesecima skrivala, zapravo oženjen. Najprije se u medijima pojavila njegova fotografija sa slavlja, a potom se oglasila i njegova zakonita supruga Lj. M., koja je iznijela svoju stranu priče.

U međuvremenu su počeli izlaziti novi detalji o misterioznom muškarcu. Doznalo se kako je navodno riječ o privatniku koji se bavi prodajom automobila te vodi autopraonicu na Novom Beogradu, koju su novinari i posjetili. Upravo su zaposlenici s te lokacije otkrili da veza pjevačice i njihovog šefa nije bila tajna. Barem ne za njih.

- Svi koji rade ovdje znali su da je u vezi s Milicom. O tome nije govorio sve do nekoliko dana prije porođaja. Vidjeli smo je jednom ili dvaput dok je bila trudna i bilo je jasno da to nije samo poslovni odnos. Njegova supruga u posljednje je vrijeme redovito dolazila, i to nenajavljeno. Vidjelo se da između njih vlada napetost, bilo je i teških riječi. Kad je saznao da je postao otac, bio je jako veseo i sve je častio. Ipak, nitko nije vjerovao da će sve izići u javnost. Otkad se saznalo za ovu priču, nije dolazio na posao. Vjerojatno je shvatio da je bolje malo se povući dok se situacija ne smiri - ispričao je sugovornik za Kurir.

Foto: Antonio Ahel

Priča o početku njihove veze također je intrigantna. Navodno su se upoznali kad je pjevačica željela kupiti automobil, a zajednički prijatelj ih je povezao. Prema riječima izvora bliskog pjevačici, koje prenosi srpski Blic, iskre su planule tijekom dogovora oko vozila.

​- Neko vrijeme su se družili, a on je pjevačici rekao da nije sretan u braku i da se razvodi. Ona je u to povjerovala. Viđali su se tajno zbog njegove obiteljske situacije - navodi izvor za Blic.

Sve se zakompliciralo kad je Milica ostala trudna i odlučila zadržati dijete. Njezin partner tad je morao sve priznati supruzi, no razvod se, tvrdi isti izvor za Blic, nije dogodio zbog imovine stečene tijekom braka, što je postalo golem problem. Upravo zbog toga, supruga je navodno odlučila javno progovoriti kako bi se financijski zaštitila.

Foto: antonio ahel

Dodatnu dimenziju svemu daje činjenica da se Miličin sadašnji partner i njezin bivši zaručnik, Mario B., poznaju.

- Njezin bivši zaručnik Mario B. redovito je dolazio u autopraonicu dok je živio s njom u stanu. On i Miličin sadašnji partner su poznanici i uvijek su se srdačno pozdravljali. Kad je Mario kasnije uhićen i kad se pročulo za taj skandal, bilo mu je jako žao Milice - rekao je sugovornik.

Pjevačica se zbog novonastale situacije oglasila i na društvenim mrežama.

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamolit ću vas da poštujete mene i moju obitelj. Kad dođe vrijeme, pričat ćemo o svemu. Sada samo želim da se oporavim i budem sretna sa svojim djetetom. Od stresa sam izgubila mlijeko i sada mi je najvažnije zdravlje djeteta - poručila je.

Šimunovci: Snimanje TV emisije Ami G Show na televiziji Pink | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell