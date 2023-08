Cure se i dalje druže! Doktorica Petra i Olivera uživaju u ljetnim večerima: 'Kuma nije dugme!'

Doktorica Petra Meštrić javnosti je najpoznatija iz showa 'Brak na prvu', a tamo je u eksperimentu bila spojena s Darijem Crnkovićem. Kuma joj je bila, ni manje, ni više, Olivera Matijević koju su gledatelji upoznali u 'Gospodinu savršenom'. Kume su sada otkrile da se i dalje druže.

- Kuma nije dugme. Reunion - napisala je Petra uz njihovu zajedničku fotku.

Djevojke su otkrile i da tople ljetne večeri provode u Novom Vinodolskom.

Foto: RTL

Olivera, koja je dobila laskavu titulu hrvatske Kim Kardashian, tijekom 'Braka na prvu' uvijek je bila na Petrinoj strani, a nekoliko puta je i odbrusila Dariju kad je vrijeđao Petru.

- Onakvi komentari, takvo što uputiti ženi, stvarno dno dna! Ona je predobra i prema njemu je strpljiva i pažljiva. Nije mu to trebalo. Svakako mu je trebala odgovoriti, nije trebala dopustiti da se to dogodi. Petra je takva osoba, ne voli konflikte, ne voli svađe i takva je. U svemu lošemu vidi dobro, ne mogu joj to zamjeriti. Ona jednostavno ne može protiv sebe. Iako u toj situaciji treba pokazati zube i reći mu što ga ide. Mene su svi napali kada sam rekla kakav je to profil dečka, a na kraju se ispostavilo da imam pravo - rekla je Olivera ranije.

Foto: RTL

Olivera se u 'Gospodinu Savršenom' borila za srce splitskog profesora i znanstvenika Tonija Šćulca, a iako na kraju nije izašla kao pobjednica, i danas se pamti njezin ulazak u show, u večernjoj haljini, sa psićem u naručju te u pratnji asistentice.

- Diva je došla po svog Savršenog - tada je poručila zbunjenom Toniju.