Ne možemo potvrditi da će se 'A strana' nastaviti prikazivati

Snaimanje zadnje 'A strane', napisao je uz fotografiju na Instagramu Duško Ćurlić (50) i zbunio gledatelje.

- Zadnje? A što onda slijedi subotom navečer...? - pitali su u komentarima.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Čulićevi pratitelji na društvenim mrežama zabrinuli su se kako je HRT odustao od emitiranja svoje najskuplje i najpopularnije emisije.

Foto: HRT

- Neee!!! Najbolja emisija na HRT-u ikada.... - zavapio je jedan od gledatelja, a neki su portali također prenijeli vijest kako je popularnoj emisiji došao kraj.

Međutim, voditelj nam je pojasnio kako se emisija ne ukida, već je samo došao kraj snimaju treće sezone.

- Planirali smo 12 emisija u trećoj sezoni, a sada smo snimili svih 12. Nikakvo ukidanje nije u pitanju - ispričao je Ćurlić za 24sata.

Foto: HRT

Međutim, HRT nam nije modao potvrditi daljnje prikazivanje 'A strane' u 2019.

U odgovoru uredništva emisije, koje čine Ariana Jandrić, Romana Nemčić, Julijana Filakovity i Marija Nemčić te producenta Ivice Vlašića, stoji kako im je potrebna pauza kako bi vidjeli kako dalje razvijati format.

- Hoće li biti novih izdanja, ne znamo. Naime, jedno je sigurno, a to je da je 'A strana' emisija koja je podigla ljestvicu produkcije i to ne samo u Hrvatskoj nego i u cijeloj regiji. Posljednju 'A stranu' pamtit ćemo kao i svaku do tada, po emociji. Ovu i po maloj dozi sjete, jer je bila posljednja u planiranom nizu. A to se na kraju osjetilo i kod mladih izvođača, publike u studiju i cijele ekipe - zaključili su urednici emisije za 24sata.