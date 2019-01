Zvijezda 'A Strane': Nije mi bilo lako nositi se s uvredama

Vedran Ljubenko (25) nova je nada domaće glazbene scene. Široj javnosti ovaj talentirani mladić predstavio se u showu ‘The Voice’ u kojem je dospio do finala, a trenutno ga možete gledati u HRT-ovoj emisiji ‘A strana’. Iza njega su već brojni autorski singlovi, a ovaj posljednji naziva ‘Sanjar’ brzo je pronašao put do srca publike koje Vedran iz dana u dan ima sve više.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Jako mi je drago da mogu inspirirati ljude svojim radom. Po reakcijama mi se čini da se ljudima najviše svidjela ta pjesma od svega što sam radio - kaže Vedran koji osim za sebe u ladici čuva i još nekoliko pjesama za svoje kolege pjevače. Svira gitaru i klavir, a od 16. godine nastupao je i s bendovima, piše Večernji list.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Prije ‘The Voicea’ pjevao sam u bendu Crockers i tad sam shvatio da mi takva priča ne odgovara. Jako je teško okupiti četvero, petero ljudi koji imaju istu energiju i žar, a i nekako sam limitirao neke od svojih ideja. S druge strane jako sam zahvalan svojim frendovima iz benda uz koje sam puno naučio u svojim glazbenim počecima. Sa svima sam ostao u odličnom odnosu - ističe Vedran.

Djetinjstvo je proveo u Livnu, odrastao je ponajviše uz baku jer mu je otac radio u Dubrovniku, a majka je bila na specijalizaciji u Splitu. Iako ističe da dječačke dane pamti samo po dobrome, bilo je i trenutaka za koje bi Vedran najradije da se nisu dogodili. Sve je počelo nakon što se s obitelji preselio iz Livna u Dubrovnik gdje mu je otac radio. Nova okolina i vršnjaci nisu bili blagonakloni prema njemu.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Odmah po preseljenju susreo sam se s predrasudama sredine, jer sam odgojen u drugačijim uvjetima. Bilo je jako teško da se dijete koje je u pubertetu navikne na nadimke i uvrede poput ‘Bosančina’ i razne druge provokacije, ali takva su djeca. To me nije spriječilo da se unutar godinu dana prilagodim mentalitetu ljudi i ojačam karakterno - priča Ljubenko za Večernji list. Kaže da je oduvijek bio veseo i da ga ništa nije moglo izbaciti iz takta, no priznaje da se zbog toga što je bio u manjini često teže suprotstavljao drugima.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Takve i slične situacije smetale su mi u početku, a onda sam se krenuo prilagođavati mentalitetu i to je samo naglo prestalo - govori pjevač koji se unatoč popriličnim razlikama na novu okolinu brzo privikao.

- Život se razlikovao po mnogočemu. Za neke Dubrovčane Livno je bilo selo, njima je Dubrovnik sve, njihov centar svemira. To mi je u početku bilo smiješno, ali sam se prestao zamarati takvim razmišljanjem. S druge strane nakon nekog razdoblja stvarno su me prihvatili kao domaćeg. Čak sam se i ja počeo osjećati kao da imam dva rodna grada jer sam stekao jako puno poznanstava i na kraju znam puno više ljudi iz Dubrovnika jer sam tamo ipak završio dva razreda osnovne, srednju i fakultet. Drago mi je da me ljudi podržavaju, ali mentalitetom sam bliži rodnom kraju i svaki put osjetim posebnu energiju kad se vraćam. Napisao sam i jednu pjesmu o tome, ali to čuvam za kasnije - govori samozatajno talentirani Vedran kojeg mnogi još pamte po nastupima u ‘The Voiceu’.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Uzora u glazbenom svijetu ima napretek, a neki od njih su neprežaljeni Oliver Dragojević te Indexi. Kad je riječ o stranim uzorima, tu su grupa Queen, James Brown, Audioslave, Guns ‘n Roses, Sistem of down te Smak. Iako se već godinama aktivno bavi glazbom, Vedran nije zanemario ni obrazovanje. Po struci je sveučilišni prvostupnik novinarstva i odnosa s javnosti, no tijekom studiranja shvatio je da se želi baviti samo glazbom.

- Trenutačno sam posvećen glazbi i živim od nje. Jako je teško, od autorskog rada u ovim počecima nema ništa, stalno sam u minusu, ali ulete svirke i projekti koji me izvlače. Bez obzira na to, vjerujem jako u ono što stvaram i nadam se da će jednog dana to biti prihvaćeno među širom publikom. Dovoljno mi je da imam za stanarinu, da mogu dobro pojesti i stvarati pjesme - kaže za Večernji list. A osim gaža, u budućnosti si priželjkuje i ljubav koja će mu biti oslonac i dodatan vjetar u leđa.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Kad se zaljubim, onda sam predan tom osjećaju i osobi kompletno. Ako osjetim dobrotu i iskrenu emociju, onda pišem pjesme, naravno sve ovisi o trenutku inspiracije. Trudim se uvijek biti najbolji što mogu. U svakoj vezi naučio sam nešto novo o sebi. Trenutačno nemam curu i tako će biti dok ne naiđem na osobu s kojom ću se u potpunosti razumjeti u svim životnim sferama - zaključuje Ljubenko.