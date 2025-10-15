Cvate mu i na poslovnom planu! Šime Elez otvorio je svoj obrt

Šime Elez je na društvenim mrežama otkrio je da mu cvate i na poslovnom planu. Objavio je crno-bijelu fotografiju na kojoj pozira u kafiću i otkrio kako je otvorio obrt.

Foto: Instagram

- Probudio si se živ i zdrav. Živiš na moru. Vani je sunčan dan. Posao ti dobro ide. Dogovaraš nove kampanje. Otvorio si obrt prije pet dana, i jutros ispostavio prvu fakturu.. Sve to, a tek je utorak.. A di je tek sve ostalo. Život je dobar - napisao je.

Prema svemu sudeći, obrt se zove 'Na prvu' i registriran je u Splitu.

Ova objava je uslijedila nakon što su Šime i Maja Šuput prijavljeni zbog navodne vožnje bez kaciga. Prijavio ih je građanin, a u prijavi je naveo i da su ih, dok su se probijali kroz gužvu, pratila dvojica policajaca, što mu je, kako piše, bilo 'posebno čudno'.

Ubrzo nakon tog iz Policijske uprave primorsko-goranske poručili su nam kako prekršaja nije bilo.

- Ta je vožnja bila dio scenskog nastupa u ograđenom prostoru a ne na prometnici. Osoba koja je upravljala motociklom ima uredno položen ispit za motor, a nije čak ni vozio nego se odgurivao nogama. Policija je bila tamo te nije utvrdila nikakve kažnjive radnje iz domene javnog reda i mira te prometa - rekli su.

Foto: Maja Šuput/Instagram

U ponedjeljak je Maja objavila na društvenim mrežama snimku kako se ona i Šime voze na motoru kroz Lovran. S kacigama na glavi. Ona je u objavi poručila kako je frizuru žrtvovala radi kacige.

Iako nisu službeno potvrdili svoju vezu, glasinama da su zajedno pridonijele su razne fotografije te događaji na kojima se ovaj dvojac pojavljuje zajedno.