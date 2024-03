Dado Topić komentirao pjesmu Baby Lasagne: 'Teški promašaj, Srbija je u velikoj prednosti...'

Hrvatski glazbenik Dado Topić (74) gostovao je u emisiji Puls Srbije gdje se prisjetio sudjelovanja na Jugoviziji, ali i otkrio što misli o Baby Lasagni, hrvatskom predstavniku na ovogodišnjem Eurosongu. Topić je sudjelovao na Jugoviziji s pjesmom 'Princeza' koju je izvodio sa Slađanom Milošević 1984. i zauzeo šesto mjesto.

Foto: Instagram

- Prvo, ta prva Jugovizija ili izbor za Euroviziju sa Slađanom, to je bilo nešto božanstveno. Nas dvoje smo kao relativno mladi pjevači, ja sam malo stariji i Slađana je puno mlađa. Mi smo to doživjeli kao jedan trenutak kada je cijeli svijet bio pred nama. Onda, svi smo očekivali neka čuda, međutim to je bilo kontraproduktivno - ispričao je.

- Tko god je otišao na televiziju poslije kratkog vremena se izgubio na nekim tim prostorima, neke lažno obećavajuće slave i uspjeha. Moja iskustva nisu baš sjajna po pitanju nekih velikih rezultata nakon nastupa na Eurosongu. To je svojevrstan uspjeh kada tako jednoj dobroj pjesmi Eurovizija nije potrebna da bi zaživjela - objasnio je glazbenik.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/PROMO

Iako ne prati Eurosong, saznao je neke važne podatke pa je prokomentirao pjesme Baby Lasagne i srpske predstavnice Teya Dore.

- Mada to nije nekako moj fah, ja uvijek uspijem doznati informacije koje su mi bitne. Gledao sam Doru, gledao sam izbor u Beogradu i kada bih povukao neku paralelu, mislim da je izbor hrvatske pjesme totalni promašaj - rekao je Topić.

Foto: Renato Branđolica

- A ova srpska pjesma čini mi se onako jedan interesantan aranžman, ima nešto novo u svemu tome, tako da po pitanju tog nekog autentičnog, novog glazbenog izraza, mislim da je Srbija u velikoj prednosti - zaključio je.

Inače, Topić je s grupom Dragonfly 2007. godine pobijedio na Dori s pjesmom 'Vjerujem u ljubav'. Međutim, na Eurosongu nisu prošli u finale.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL