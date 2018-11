Daisy je spasio privjesak Isusa: Četiri cure napustile su kuću...

U utorak navečer nakon kratkog upoznavanja s 19 natjecateljica, stigao je red na prve eliminacije u kojima je Goran dodijelio 15 ruža djevojkama koje su mu se najviše svidjele.

Na kraju prve epizode i na početku cocktail partyja Goran Jurenec je na razgovor nasamo prvu pozvao manekenku Aleksandru Mitrović, koja ga je zaintrigirala izjavom kako imaju nešto zajedničko. To se nikako nije svidjelo Klari, koja je odmah odlučila prekinuti njihov intimni trenutak samo kako bi ona dobila nekoliko minuta s njim.

Foto: RTL.hr

- Ne znam što imaju tako dugo pričati. Trebali bi napraviti mali prekid da i mi ostale dobijemo priliku. Konkurencija nikad ne spava i to će biti puno teže nego što sam ja mislila - izjavila je zabrinuto Klara i odlučila prekinuti intimu i Gorana uzeti samo za sebe.

Uvidjevši kako mora djelovati odmah, Iva Runjanin je odigrala vrlo lukav potez – požalila se da joj je hladno, a Goran joj je odmah dao sako i pozvao je na razgovor u četiri oka. I dok je Goran bolje upoznavao Ivu, djevojke su se preselile u kuću i nastavile nagađati kakav je zapravo Gospodin Savršeni.

Foto: RTL.hr

- Zanima me što u njemu budi strast, što ga čini sretnim, koliko mu je važan seks u vezi - nabrajale su kroz smijeh one 'hrabrije' kandidatkinje, a ostale su plaho promatrale situaciju oko sebe. Najbolji potez večeri napravila je Daisy Zaccarin, koja je iznenadila Gorana posebnim darom – privjeskom Isusa. Taj ga je potez toliko ganuo da je simpatična Slovenka osvojila prvu ružu! Nakon toga Hana Rodić i Goran su se odlučili malo bolje upoznati, no Mirna Gostinski to jednostavno nije željela dopustiti.

Uzela je stvar u svoje ruke, prekinula njihovo zbližavanje i tim potezom toliko šarmirala Gorana da je dobila drugu ružu. Kako je večer odmicala, a party se približavao kraju, došlo je vrijeme za najvažniji trenutak večeri - ceremoniju ruža na kojoj je Goran morao odlučiti s kim se želi nastaviti dalje družiti. Nažalost, taj dragocjeni cvijet nisu osvojile Ana Tomičić, Karla Krneta, Vesna Stanić i Klavdija Kolar te su propustile priliku pobliže upoznati Gorana.