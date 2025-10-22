Obavijesti

Dakota Johnson: Da, volim gole haljine i baš mi dobro stoje!

Glumica je u novom intervju za Vogue Germany rekla da je ne zanima što drugi misle o njezinim modnim izborima

Stvarno me nije briga, rekla je Dakota Johnson (36) u novom intervju za Vogue Germany nakon što ju je novinar pitao je li prozirna haljina koju je nosila možda 'previše seksi'. Glumica je jasno dala do znanja da je nije briga za takve komentare: 'Imala sam priliku nositi neke od najljepših haljina i osjećam se lijepo u njima, pa ih nosim'.

Dakota često nosi prozirne haljine, čipkaste kreacije i outfite koji naglašavaju njezinu figuru.

- Ponekad mi te haljine dobro stoje. Ali ima i nekih koje smo isprobale, a koje uopće nisu dobro izgledale. Ovisi o obliku, završnoj obradi, boji i svemu ostalom. Dakle, ako pronađem lijepu haljinu u kojoj se osjećam ugodno, naravno da je želim nositi! I zabavno je nositi seksi haljinu - objasnila je Dakota.

Sigurnost koju pokazuje u svom stilu, Dakota duguje svojoj majci, glumici Melanie Griffith.

- Moja majka je bila vrlo otvorena o temi tijela. Učila nas je kako se brinuti o našim tijelima i voljeti ih, te da su naša tijela lijepa. I mislim da je to nešto stvarno važno za mladu djevojku jer nam se stalno govori da nismo dovoljno dobre - rekla je glumica.

- A ako vam od malih nogu žena kojoj se najviše divite ne kaže da ste savršeni i pametni i posebni i snažni i hrabri, to vas stvarno može slomiti. Teško je kasnije ponovno naučiti tu ljubav. To je bio ogroman dar koji mi je dala - zaključila je.

