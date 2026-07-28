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Dakota Johnson transformirala se u Marilyn Monroe za ulogu

Piše Maša Mai Čigir,
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Dakota Johnson transformirala se u Marilyn Monroe za ulogu
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Foto: Profimedia/ilustracija
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Glumica će glumiti u najnovijem filmu koji slavi 100. rođendan legendarne Marilyn Monroe

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Dakota Johnson transformirala se u jednu od najvećih holivudskih zvijezda za svoju najnoviju ulogu. Globalni automobilski brend Genesis objavio je da je u partnerstvu s Maggie Gyllenhaal ispričao priču o životu Marilyn Monroe kao nikada do sada, obilježavajući tako njezin 100. rođendan. Gyllenhaal (48) režirala je film Flesh Impact, u kojem će Johnson glumiti legendarnu Marlyn Monroe.

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I dok će Dakota Johnson glumiti Monroe u na vrhuncu slave, Ellen Burstyn glumi verziju Marilyn koju svijet nikada nije imao priliku vidjeti. 

- Oduvijek me fascinirala Marilyn Monroe. Stoga, kada mi je Genesis prvi put došao s idejom o proslavi njezine stogodišnjice, znala sam da želim surađivati ​​na oživljavanju ove priče - rekla je Gyllenhaal u izjavi.

Gyllenhaal je također ekskluzivno za Vanity Fair priznala da je oklijevala režirati tako važan projekt.

- Naravno, znala sam njezine glavne izvedbe i znala sam opću izvedbu koju je dala svijetu dok je bila živa. Ali pomislila sam, ne znam jesam li ja žena za ovaj posao. Dopustite mi da odvojim minutu i vidim što će se dogoditi - rekla je Gyllenhaal za časopis.

Marilyn Monroe dominirala je Hollywoodom 1950-ih i ranih 1960-ih prije svoje smrti u dobi od 36 godina. Policijska uprava Los Angelesa nazvala je njezinu smrt 'slučajnom', dok je Ured mrtvozornika Los Angelesa proglasio smrt 'samoubojstvom'. Teorije o zataškavanju također su uslijedile nakon njezine smrti. Neki od najvećih filmova Marilyn Monroe uključuju 'Neki to vole vruće', 'Kako se udati za milijunaša' i 'Gospoda više vole plavuše'. 

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Marilyn Monroe rođena je prije 100 godina! Nema šanse da će je netko istisnuti s trona...
Internet
Foto: Internet

- Njena gluma mi je toliko fascinantna - čudna i divlja i vrlo radosna, ali u isto vrijeme i užasno uznemirujuća. Pitam se što bi se dogodilo da je živjela 60 godina? Što bi moglo biti drugačije u poslu koji bi sada radila? - rekla je režiserka za Vanity Fair. Svjetska premijera filma 'Flesh Impact' zakazana je za rujan ove godine na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji.

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