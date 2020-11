Daleka obala opet snima nakon 20 godina, Ban im je podrška...

S novim pjevačem Jakša Kriletić Jordes u legendarnoj se splitskoj grupi primio mikrofona umjesto Marijana Bana. Trenutačno su u studiju i pripremaju novu ploču, a uskoro izlazi i singl

<p>Meni je ovo životna nagrada. Stvarno je sjajno svirati s originalnom postavom Daleke obale. To je neopisivo, priča nam uzbuđeno <strong>Jakša Kriletiš Jordes</strong>, od ljeta novi frontmen Daleke obale.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Počeci Daleke obale </strong></p><p>The Obala ovih dana ima probe kod Trulog u Zagrebu zbog novog albuma. Na pitanje Jordesu kakav je osjećaj zamijeniti legendarnog<strong> Marijana Bana</strong>, osnivača, ali i sad već bivšeg pjevača splitske grupe, odmah uskače s “ispravkom netočnog navoda”.</p><p>- Ma kakvo minjanje Bana? Njega se ne može zamijenit’. Ja samo mogu pokušati nastaviti tamo gdje je on stao - rekao je energični Korčulanin. Podršku od velikog Bana ima. Prije nego što je počeo nastupati s originalnom postavom, <strong>Borisom Hrepićem</strong>, <strong>Zoranom Ukićem</strong> i <strong>Jadranom Vuškovićem</strong>, pitao ga je za dozvolu, čak i molio da se opet primi mikrofona.</p><p>Ban je to odbio, a Jakša dodaje kako mu je i velika podrška.</p><p>- Kad god smo u Splitu i tamo imamo probe, nađemo se i s njim na piću. Apsolutno mi je velika podrška, pogotovo kad mi kaže onim svojim glasom: ‘Jordes, samo ti možeš kantat moje pisme’. Vidit ćemo kako će sve ispast’, znam da smo svi nabrijani, svi imamo neke svoje pisme, već se šalimo da možemo odmah izdat’ i dvostruki album. No ići ćemo ipak singl po singl, polagano - opisao je Jakša.</p><p>A kako to zvuči u njegovoj izvedbi, moći ćemo čuti uskoro. Novi je singl “U regeu je spas”. Posebno emotivno je to za staru gardu benda, Ukića, Hrepića i Vuškovića. Dvadeset je godina prošlo od zadnjeg studijskog albuma i 19 godina od razlaza.</p><p>- Vibra u bendu je skoro pa tinejdžerska, energija frca na sve strane, pari kao da smo ekipa iz srednje škole koja je osnovala bend i u nekoj garaži ili podrumu sprema svoje prve pisme nesvjesna svijeta oko sebe. Vjerojatno je uzrok ova duga pauza u našem radu, a i ovo turbulentno vrijeme, kad su ljudi emotivniji i senzualniji - opisao nam je Hrepa.</p><p>Pjesme im stižu iz svih smjerova, svi su se prihvatili autorskog rada. U radnoj ekipi su i<strong> Silvije Varga</strong> iz Dancing Beara te <strong>Leo Anđelković </strong>kao producent.</p><p>- Trenutačno je pred miksom naš sljedeći singl ‘U regeu je spas’, jedna lipa Jadranova pisma koja slikovito opisuje situaciju u kojoj se naša Hrvatska, a i cijeli svijet, sad nalazi. Dok se ova situacija s koronom nekako smiri i krenu svirke, vrijeme ćemo popunjavati snimanjem novih pjesama i promidžbenim nastupima - kaže Hrepa.</p><p>A uspomene samo naviru kad uđu u zagrebački studio kod Trulog, gdje imaju probe. Tamo je Daleka obala snimila dva albuma, “Mrlje” 1993. godine, na kojemu je producent bio <strong>Neno Belan</strong>, i “Di si ti” 1997., gdje je producent bio pokojni<strong> Dino Dvornik</strong>.</p><p>- Zbog toga nam je ovo mjesto idealno za pripremu novih pjesama i za novi album - dodao je Hrepa. Basist i veliki bluzer usporedno radi i s bendom Sunnysidersi, čiji se novi album “The Bridges” nalazi na mnogim svjetskim top listama te čije su recenzije i tu i u svijetu odlične. On i supruga mu<strong> Antonija Vrgoč Rola</strong> sjajno se nadopunjuju.</p><p>- Album je odlično primljen i prepoznat svugdje u svijetu, od američkih Roots Music Top 50 Chartova, nizozemskih Hit 100 Top Tracks, naš prvi singl je na nekoliko prestižnih Spotify blues i rock play lista. Vrti se od Australije preko Izraela pa do Havaja - rekao nam je ponosno Hrepa.</p>