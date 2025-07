Daleko od Hollywooda i drame: Johnny Depp preselio se na selo

Slavni glumac Johnny Depp (62) traži mirnije mjesto za provoditi svoje slobodne dane a čini se kako je to pronašao u Velikoj Britaniji. Kako je izvijestio Daily Mail, Depp je unajmio povijesnu seosku vilu u srcu ruralnog područja Istočnog Sussexa kako bi uživao u mirnijem životu. Posljednjih nekoliko godina bile su burne za njega, a u centru svega je bila velika pravna bitka s njegovom bivšom suprugom Amber Heard.

Sada, tvrde stanovnici koji ga povremeno vide, Depp zaista uživa. Odlazi u šetnje, a ponekad dođe i u grad Wadhurst. Navodno se u to područje zaljubio kada je jednom prilikom posjetio svojeg prijatelja, glazbenika Jeffa Becka.

Deppova vila je povijesni objekt s čak 10 spavaćih soba, a izgrađena je 1850-ih. Okružena je drvećem, visokim ogradama te ima nadzorne kamere.

Uskoro će se Depp ponovno naći i na velikom platnu, i to u filmu 'Day Drinker' za koji je znatno izmijenio svoj izgled. Svoju prepoznatljivu dugu smeđu kosu i tamnu bradu zamijenio je sivkastim nijansama, a transformaciji su doprinijele i plave kontaktne leće.

Foto: Lionsgate Studios

U filmu, Depp tumači 'misterioznog' gosta na privatnoj jahti koji razvija iznenađujuću vezu s ožalošćenom šankericom, koju glumi Madelyn Cline. Njih dvoje ubrzo se nađu upleteni u opasne odnose s kriminalnom figurom, koju utjelovljuje Penélope Cruz. Ovo nije prvi put da Depp i Cruz surađuju na filmskom platnu. Zajedno su glumili u filmovima 'Blow' (2001.), 'Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides' (2011.) i 'Murder on the Orient Express' (2017.).