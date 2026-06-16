Dalibor Petko između dvije atraktivne dame, bilo je i pusa: 'San svakog frajera ikad'

U društvu na kojem mu mnogu zavide bio je voditelj Dalibor Petko tijekom CMC Festivala u Vodicama. S njegove lijeve strana stajala je Nives Celzijus, dok mu je s desna bila Lidija Bačić, obje u uskim atraktivnim haljinama.

"Hoću li ja ovo preživjeti?", pitao se Petko.

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Pokretanje videa... VIDEO CMC Vodice | Video: promo

Nives je dodala kako već dugo želi duet s Lidijom.

"Ali zadovoljit ću se i s ovim triom", dodala je.

Na samom početku intervju Petko se našalio kako je 'dva puta umra'.

"Prvi put kad je kraj mene stala Lidija Bačić, drugi put kad je kraj mene stala Nives Celzijus. Znam da mi svi muškarci sada zavide", rekao je Petko.

Sada se na Instagramu oglasio i sam Petko, napisavši kako je to 'san svakog frajera ikad!!!'.

"Dvije najzgodnije bome", napisao je netko.

"Sretnik", zavide mu drugi...

Podsjetimo, na prošlog je vikenda na CMC Festivalu u Vodicama Lidija Bačić pjevala svoju novu pjesmu 'Haljina' za koju je prije nekoliko dana objavila i spot u kojem glumi bivši 'Gospodin Savršeni' Miloš Mićović. Nives je otpjevala svoju Sinkroniju.