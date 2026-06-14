Gotov je još jedan CMC Festival

U subotu su Vodice ponovno bile središte najbolje domaće i regionalne glazbe. Održan je 18. CMC Festival Vodice powered by Calzedonia, koji je okupio brojnu publiku i neka od najpoznatijih glazbenih imena iz cijele regije.

Na vodičkoj pozornici čak 32 izvođača predstavila su svoje nove pjesme i zajedno s publikom proslavila početak ovogodišnjeg glazbenog ljeta. Grad domaćin, kao i svake godine, ugostio je posjetitelje pristigle iz svih dijelova regije, a najviše iz Slovenije.

Foto: Boris Ščitar

Publika je imala priliku uživati u nastupima Alke Vuice, Andreje Šušnjare, Borisa Novkovića i Manča, Borisa Režaka, Deana, Zokija i Jadrana, Duška Lokina i Grupe La Vita, Džentlmena, Elija Piska, Emme, Grupe Boss, Hrvatskih Ruža, Ivane Kovač, Johnnyja Gitare i Krunoslava Dražića, Lea, Lidije Bačić Lille, Ljubavnika, Luke Basija, Maraaye, Martine Švab, Mije Dimšić, Mile Perkova, Mladena Grdovića, Muhameda Fazlagića Fazle i Bernarde Grbeše, Nede Ukraden, Nives Celzijus i Dine Petrića, Rotka Stjuarta, Sandija Cenova, Vladimira Kočiša Zeca, Vlade Kalembera i Srebrnih Krila, Zlatana Karića, Željka Bebeka te Željka Krušlina Kruške i grupe Latino.

Mnoge od izvedenih pjesama već su osvojile radijski eter, dok su neke svoje premijerno festivalsko izvođenje doživjele upravo u Vodicama. Program su vodili Antonija Stupar Jurkin i Dalibor Petko, a sjajna atmosfera i raspoložena publika još su jednom potvrdili zašto je CMC Festival jedno od najomiljenijih glazbenih događanja u regiji.

Foto: Dario Njavro

Iako je festival revijalnog karaktera, i ove godine je dodijeljeno nekoliko priznanja medijskih pokrovitelja i organizatora. Boris Novković proglašen je Izvođačem 2025. godine, dok je časopis Story, kao glavni medijski pokrovitelj, dodijelio nagradu Hit festivala 2026. prema izboru uredništva i čitatelja magazina grupi Ljubavnici za pjesmu Pijani od ljubavi. Nagradu je uručila glavna urednica web portala Story.hr Gorana Banjeglav Perković.

Radio Ritam i Udruga jadranskih radija za svog su festivalskog favorita odabrali mladu pjevačicu Emmu i njezinu pjesmu Bježiš od mene, a priznanje joj je uručio voditelj Radio Ritma Joško Boćani.

Za najbolju pjesmu CMC Festivala 2025. organizatori su odabrali pjesmu Zagrli me Željka Bebeka. Posebno priznanje uručeno je Mladenu Grdoviću, koji je proglašen Kraljem festivalske fešte CMC Festivala. Grupa Boss osvojila je nagradu za Najboljeg novog izvođača CMC Festivala 2026., zahvaljujući uspjehu pjesme Ma nemoj me. Dugogodišnja gošća festivala i jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Neda Ukraden, ove je godine ponijela titulu Legende CMC Festivala.

Foto: Dario Njavro

Nakon revijalnog dijela, pravi show program sa svjetlećim odijelima i plesnom koreografijom napravio je Senna M, koji nakon 25 godina ima novu pjesmu, a premijerno ju je izveo upravo na CMC Festivalu. Osim nje, podsjetio je publiku na neke od svojih najvećih hitova Beba malena, Tuc-tuc i Indijanac, kao i novi singl AI. Nakon njega na pozornicu su izašle Hrvatske Ruže, koje su svojim hitovima zatvorile još jedno uspješno izdanje CMC Festivala.

Vodice su još jednom bile izvrstan domaćin brojnim glazbenicima, ali i publici koja je bila zaslužna za sjajnu atmosferu. Jedno je sigurno, vidimo se i iduće godine na istom mjestu.