Dalmatinska pjesma odjeknula Arenom Zagreb: 'Na trenutke sam se osjećao kao Mišo Kovač'

Nešto čarobno dogodilo se sinoć u prepunoj Areni Zagreb – publika iz svih krajeva Hrvatske ujedinila se zajedno u slavlju dalmatinske pisme! Grupa Dalmatino, prvaci prepoznatljive mediteranske glazbe, priredila je dugo očekivani koncert za pamćenje.

Foto: Jurica Cvitanić/Premier Media Group

Od prvog stiha do posljednje note, emotivna atmosfera prožimala je cijelu večer uz omiljene pjesme koje su se pjevale iz sveg glasa. Večer je bila sve što su obožavatelji mogli poželjeti.

Već od prvih tonova "Cukra i soli", jednog od najvećih hitova poznatog dvojca Ive Jagnjića i Zdravka Sunare, kojim su otvorili koncert, dvorana je pulsirala od emocija. Uspješnice koje su uslijedile, poput "Cvita od kamena", "Dvi sestre blizanke", "Diteline s čet’ri lista" i "Refuža", razgalile su srca publike i donijele one posebne trenutke kada se svi zagrljeni njišu i pjevaju kao jedno.

Foto: Jurica Cvitanić/Premier Media Group

Posebni gosti večeri bili su Dino Petrić, Hrvatski gajdaški orkestar i grupa Voxford, koja je otpjevala hitove „Ća si nebo na me bisno“ i „Dođi noćas u moj san“ u a cappella verziji.

Foto: Jurica Cvitanić/Premier Media Group

Voditeljica Ana Radišić provela je publiku kroz scenarističke elemente u pauzama između izvođača.

Foto: Jurica Cvitanić/Premier Media Group

Završetak koncerta bio je posebno emotivan s legendarnom baladom "Dajen ti rič", poznatom kao jednom od nezaobilaznih pjesama novopečenih parova koji uplovljavaju u bračnu luku.

Foto: Jurica Cvitanić/Premier Media Group

Povratkom na bis, dvojac je iznenadio, ali oduševio izvedbom pjesme „Bijeli Božić“ i konfetama, a ranije i puštenim balonima koji su preplavili najveću dvoranu u Hrvatskoj.

Vrhunac večeri dogodio se kada su tisuće svjetala iz mobitela obasjale prostor, stvarajući vizualnu čaroliju.

Foto: Jurica Cvitanić/Premier Media Group

- Mi smo oduševljeni. Glazba je večeras spojila Dalmatino i 17 tisuća divnih ljudi u najbrojniji i najveseliji zbor na svijetu. Za nas je to čudo i ništa više od života ne treba tražiti - kazao je bubnjar Zdravko Sunara nakon silaska s pozornice.

- Ovo su trenuci u životu koji ti se dogode i budu stvarno posebni. Teško je ovo opisati. Treba se popeti na pozornicu i vidjeti kako to izgleda. Večeras sam se na trenutke osjećao kao Mišo Kovač i to je privilegija. Nisam imao strah da ću zaboraviti tekst jer publika zna sve tekstove. Kad dobrim tekstom dopreš do srca publike, onda imaš pjesmu, hit i posao - zaključio je gitarist i vokal Ivo Jagnjić.

Foto: Jurica Cvitanić/Premier Media Group

Ivo Jagnjić i Zdravko Sunara osvojili su srca brojnih obožavatelja prije više od 25 godina prekrasnim dalmatinskim baladama i bezvremenskim hitovima koje pjevuše sve generacije.

Koketiranjem između gitarskog popa i šlagera sa splitskih festivala, Dalmatino je dokazao da kvalitetna glazba iznova može puniti sve dvorane i arene.

Sinoćnji koncert, u organizaciji Lion Events-a, nadmašio je onaj iz Arene Zagreb 2022. godine o kojem se i dan danas rado priča.

Foto: Jurica Cvitanić/Premier Media Group

Dalmatino je tako još jednom pokazao da su više od glazbenog fenomena – oni su emocija, zajedništvo i priča koja ne prestaje. Nakon ovakve večeri, jedno je sigurno – njihova publika već s nestrpljenjem broji dane do idućeg susreta.