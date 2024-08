Dame iz cijele EU stižu u Ljubav je na selu: 'Nema razmišljanja kad te strefi Amorova strelica!'

Ljubav će se ove jeseni ponovno tražiti na selu, a nova 17. sezona omiljenog showa s emitiranjem kreće uskoro! Novih 11 farmera prijavilo se u nadi da će i sami postati dio sretne statistike emisije 'Ljubav je na selu', koja je iznjedrila brojne brakove i djecu. Prijave za emisiju koja slavi ljubav opet su stigle iz svih kuteva Hrvatske, ali i iz inozemstva.

Naime, ove sezone oboren je rekord dama koje dolaze izvan granica Lijepe Naše i koje su pokazale da im zbog prave ljubavi nije problem potegnuti i nekoliko stotina kilometara!

Foto: RTL

Od velikih europskih metropola poput Frankfurta, Stuttgarta i Malmöa, do Jablanice, Novog Sada i Sarajeva, osebujne kandidatkinje koje su farmerima poslale ljubavno pismo spremne su upoznati ih.

S njima se na snimanjima, koja su u punom jeku, družila voditeljica Anita Martinović, koja će ponovno biti savjetnica, rame za plakanje, ali i glasnica dobrih vijesti.

- Nije neka tajna da mnogi naši ljudi koji odu trbuhom za kruhom izvan Lijepe Naše čitav život sanjaju o tome da se vrate u svoju domovinu, a još ako je razlog tome ljubav, pa gdje ćeš bolje. Život na selu s našim farmerima za mnoge je ostvarenje svih snova, čemu svjedoče mnogobrojni brakovi i veze koji su se dogodili kroz našu emisiju - ističe.

Foto: RTL

Voditeljica Anita Martinović obišla je sva imanja, a iako još ne smije otkriti sve pikanterije, odlučila je podijeliti dio tajni sa seta.

- Među kandidatkinjama ima pravih dama, a ima i onih malo opuštenijih koje se možda lakše uspiju uklopiti u seosku sredinu. Sve u svemu, primijetila sam da ovaj put nije bilo puno izvolijevanja kad su u pitanju seoski poslovi. Na kraju krajeva, sve one znaju što ih očekuje ako ih ljubav i život odvedu na neko seosko imanje, pa je samo na kraju pitanje hoće li se upaliti ta ljubavna iskra koja je presudna, no to ću morati ostaviti našim gledateljima da poprate kad krene sezona! - kaže.

A kad je riječ o damama iz inozemstva, kaže Anita, sve su itekako spremne iz temelja promijeniti svoj život ako se pokaže da je njihov farmer onaj pravi!

- Mogu potvrditi da su sve redom spremne zamijeniti velike gradove i strane zemlje iz kojih dolaze ako im se dogodi prava ljubav. Nema tu puno razmišljanja kad te strefi Amorova strelica! Zbog ljubavi ljudi su spremni na najluđe stvari i tome iz sezone u sezonu redovno svjedočimo! - kaže.

Foto: RTL

U epizodi upoznavanja novih farmera brojni gledatelji mogli su uočiti da su gotovo svi veliki emotivci, a tijekom sezone, kaže Anita, to će samo nastaviti potvrđivati.

- Rekla bih da su za ljubav spremni sve. Bit će ovo uzbudljiva sezona, a dogodit će se neke priče koje ni mi nismo mogli naslutiti ni predvidjeti! Mogu vam prišapnuti da će biti stvarno svega - zaključila je.

A kako će izgledati prvi susreti i koliko se novih ljubavnih priča sprema u novoj sezoni 'Ljubav je na selu', gledatelji će doznati uskoro na RTL-u!

Foto: Vedran Peteh