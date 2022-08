Damiano David je na pozornici pokazao guzu, a Victorija gole grudi prekrila naljepnicom...

Talijanska grupa Måneskin priredila je pravi golišavi spektakl na dodjeli 'MTV Video Music Awards' u dvorani Prudential Center u Newarku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Talijan koji je nakon Eurosonga zaludio brojne žene, Damiano David (23), na pozornici se pojavio bez majice i u hlačama od lateksa. Pravo iznenađenje frontmena grupe uslijedilo je kada se okrenuo te publici pokazao guzu. Hlače su imale prorez, a ispod je nosio samo tangice.

Basistica benda, Victora De Angelis (22) nije bila manje provokativna od Damiana. Otkrila je gole grudi u majici na jedno rame, a bradavicu je prekrila samo metalik srcem, što je kombinirala s kratkim hlačicama i visokim čizmama.

Ona se u takvom izdanju pojavila i na crvenom tepihu uoči dodjele, dok je Damiano pri dolasku nosio svilene hlače i prozirni plašt, a njegove brojne tetovaže kojima je ukrasio tijelo plijenile su dodatne poglede.

Tijekom nastupa, Victoria je u jednom trenutku pokazala gole grudi pa je veliki dio nastupa bio cenzuriran.

Unatoč tome što je bend oduševio publiku u dvorani, obožavatelji pred malim ekranima shvatili su da je velik dio nastupa bio cenzuriran i zbog toga su izrazili nezadovoljstvo na društvenim mrežama.

- Ne mogu vjerovati da Måneskin ima najuzbudljiviji set, a cenzurirali su ga - pisali su obožavatelji.

Måneskin je na dodjeli nagrađen prvom nagradom VMA, i to za najbolji alternativni video za njihovu pjesmu 'I Wanna Be Your Slave'.

Najčitaniji članci