Manekenka Giorgija Soleri (25) bijesna je na talijanski časopis F jer je, tvrdi, prevarom došao do intervjua obećavši joj da je u njemu neće povezivati s Damianom Davidom (22).

- Pred nekoliko tjedana kontaktirao me modni časopis F oko intervjua na temu vulvodinije - neugodnih senzacija u predjelu vulve – na što sam ja spremno pristala jer sam prošla kroz to i jer želim tu temu približiti i onima koji nemaju društvene mreže. Jedini uvjet koji sam postavila prije nego što sam pristala na intervju bio je da se moje ime ne povezuje s nedavnim tračevima o meni i mojoj romantičnoj vezi. Urednici su na to pristali, no ne i ispoštovali. Naslov članka glasio je 'Ja, djevojka frontmena benda Maneskin, o boli o kojoj nitko ne govori' - rekla je Giorgija u videu na Instagramu.

Soleri je komentirala kako je časopis naslovom pokušao poručiti da su glavni uzroci i problemi pojave o kojoj je pričala u intervjuu, seksualni i romantični odnosi, u ovom slučaju između nje i Damiana Davida, što je sasvim pogrešno i izvučeno iz konteksta. Na kraju je Soleri naglasila da ne želi više imate ikakve veze s ovim časopisom.

- Svaka čast časopisu F što je 'poštovao' jedini uvjet ove djevojke koja je željela samo jedno, da ju se, kako to i zaslužuje, zove njenim imenom i prezimenom - rekla je.