Damir i Ivana napustili show: 'Treba nekad i pogoditi koji ton'

Bodovima dobivenim sudačkim ocjenama za svaku izvedbu pridodali su se i oni dobiveni na temelju ocjena publike. Najmanje bodova dobili su Damir i Ivana te ih iduće subote nećemo gledati u zvjezdanom društvu.

<p>Ove subote, kada je pet parova izvodilo pet različitih žanrova, popularni show <a href="https://magazin.hrt.hr/672308/zvjezdano-drustvo-napustili-damir-i-ivana">Zvijezde pjevaju</a> napustili su HRT-ov novinar i urednik <strong>Damir Smrtić</strong> i njegova mentorica <strong>Ivana Kindl</strong>. Za njih je koban bio novi val i pjesma 'Uzalud pitaš' grupe Haustor. Damir i Ivana ujedno su i otvorili ovotjedno glazbeno-natjecateljsko izdanje showa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO NASTUPA:</strong></p><p>- Malo ste se kacali!, ustvrdila je članica žirija <strong>Danijela Martinović</strong>. Dodala je da je odabir pjesme bio dobar te da su Damiru dijelovi (polu)recitala savršeno pristajali, ali i kako se više ne mogu tolerirati falš tonovi kojih je, pak, bilo poprilično.<br/> <br/> - Nije tajna da mi je Smrtić bio jedna od svjetlijih točaka ovoga showa. Međutim, danas mi se malo smračilo, moram iskreno priznati!, rekla je<strong> Mirela Priselac Remi</strong> istaknuvši kako emocija više ne može nositi cijelu izvedbu već da je potrebno pogoditi i tonove. Pritom je naglasila i kako ovaj nastup neće moći honorirati onom ocjenom koju je dala posljednji puta.</p><p>Prema riječima <strong>Jurice Pađena</strong>, par je izvodio njemu jednu od najdražih pjesama grupe Haustor. Prisjetio se gostovanja u emisiji A strana u kojoj je, među ostalim, <strong>Darko Rundek</strong> izveo spomenutu pjesmu. Ona je te večeri za Juricu imala neospornu magiju. Unatoč svim Pađenovim simpatijama prema paru, pokušaj vraćanja djelića te čarolije bio je bezuspješan. Složio se, usto, i s komentarima kolegica.<br/> <br/> - Dosta je navijački zvučalo, rekao je <strong>Marko Tolja</strong>. Ustvrdio je i kako je show ušao u fazu kada ocjenjivačka četvorka mora slušati detalje koje možda dosad nije slušala te da samo korektno otpjevano ne može biti i dovoljno.<br/> <br/> Ukupan zbroj sudačkih ocjena Damirove i Ivanine izvedbe iznosio je 24.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO NASTUPA:</strong></p><p><br/> <br/> Potom su nastupili <strong>Dora</strong> i <strong>Bojan</strong> s funk pjesmom Ain't no body.</p><p>- Nije me uzbudilo! Prilično sam ostao ravnodušan, izjavio je Jurica. Prethodno je naglasio i kako je riječ o pjesmi virtuozne Chake Khan te da bi bilo primjerenije uzeti pjesmu nekoga koga se može lakše interpretirati.<br/> <br/> Danijela se nije složila s njime. Njoj je ovo bio dosad najbolji izbor pjesme koju je Dora otpjevala sa svojim mentorom.<br/> <br/> - Bila si samouvjerena, jednostavno mi se svidio tvoj gard i prije svega mi se svidjela ta tvoja boja glasa koju nisam očekivala, istaknula je spomenuvši i kako joj, uz cjelokupnu dobru sliku i personality, ne smeta pokoji proklizani ton.</p><p><br/> <br/> Remi je slikovito opisala da bi, gledajući međusobnu kemiju para na pozornici, EKG koji bilježi u sebi zaista podivljao. No kada bi se osvrnula isključivo na pjevanje, taj bi EKG, rekla je, bio jedna ravna linija.<br/> <br/> - Ne znam zašto, ali nikako me ne uspijevate pomaknuti, zaključila je te nastup nazvala krutim i odrađenim.<br/> <br/> Zbroj ocjena žirija bio je 26.<br/> <br/> Sljedeću izvedbu imali su <strong>Šarić</strong> i <strong>Lara</strong>.</p><p>- Za dvoje Dalmatinaca, ja mislim da je ovo jako hrabro bilo, rekao je Tolja nakon što je par otpjevao baladu Ostala si uvijek ista. Iako je dodao kako zna da će Šarić uvijek dobro pjevati, u nekim mu se trenucima učinilo da se ipak previše trudio.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO NASTUPA:</strong></p><p><br/> <br/> - Najsličnije sa <strong>Mišom Kovačem</strong> u ovoj izvedbi bili su tvoji brkovi, izjavio je Jurica. Iako je nastup bio korektan, za njega je Mišo, kazao je, poseban svijet te ima jednu emociju koju nije osjetio ni kod koga tko je pjevao njegove pjesme.<br/> <br/> Danijela je otkrila kako je sa 16 godina pjevala back vokale na Mišinoj turneji, već tada svjedočeći "jednom čudu"! Odabir ove pjesme nazvala je iznimno hrabrim. No naglasila je i kako je postojao trenutak izvedbe koji ju je dotakao. Iako je to bilo na Šarićev, drugačiji način, a teško je odmaknuti Mišu od ove pjesme, povjerovala mu je.<br/> <br/> Zbroj sudačkih ocjena za nastup para iznosio je 33.<br/> <br/> S pop pjesmom Don't Go Breaking My Heart <strong>Eltona Johna</strong> i <strong>Kiki Dee</strong>, na pozornici su se zatim našli <strong>Arija</strong> i <strong>Marko</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO NASTUPA:</strong></p><p>Danijela je pohvalila vidljiv Arijin napredak. Rekla je da ih je bilo lijepo gledati kao cjelinu te da su se sjajno nadopunjavali. U nekim dijelovima pjesme otkrila je i specifičnu boju Arijina glasa, koju bi definitivno njegovala i brusila.<br/> <br/> - E, ovaj nastup je bio pravi bombončić! Baš ste bili odlični!, izjavila je Remi, usput kao kritiku spominjući refrene čiji su počeci bili dosta grlati. Ipak, to joj je bila općenito najbolja izvedba para, ali i najbolji nastup dotad u emisiji.<br/> <br/> Tolja je ustvrdio da u cijeloj pjesmi nije bio nijedan dvoglas, iako je za njega bilo puno prostora.<br/> <br/> Zbroj ocjena zvjezdane četvorke bio je večeras najveći - 35.<br/> <br/> S rock pjesmom Are You Gonna Be My Girl grupe <strong>Jet</strong> posljednji nastup u 5. emisiji imali su <strong>Marko</strong> i <strong>Gina</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO NASTUPA:</strong></p><p>Remi je rekla da je Marko ispadao iz ritma te da se derao na refrenu, ali i kako je scenske akrobacije odradio fenomenalno. S problematičnim ritmom složio se i Tolja usput pohvalivši Markovu energičnost. Uz primjetne ritmičke lapsuse, par ga je, naglasio je Jurica, uspio odvesti u neki zadimljeni klub u SoHo u New Yorku. Nastup je ocijenio energičnim, uvjerljivim i strastvenim.<br/> <br/> - Meni se to, baš ono, dopalo, zaključio je.<br/> <br/> Ukupan zbroj sudačkih ocjena za par, čijom je izvedbom završio natjecateljski dio emisije, bio je 32.</p><p><br/> <br/> U show programu nastupila je članica žirija Danijela. Ona je u svojevrsnom duetu s kontrabasom izvela jedan od svojih najvećih hitova, pjesmu s kojom je Hrvatskoj donijela jedno od najboljih mjesta u povijesti sudjelovanja na Eurosongu - Neka mi ne svane.</p><p>Zatim je došao i "trenutak istine". Naime, bodovima dobivenim sudačkim ocjenama za svaku izvedbu pridodali su se i oni dobiveni na temelju ocjena publike.<br/> <br/> Najmanje bodova dobili su Damir i Ivana te ih iduće subote nećemo gledati u zvjezdanom društvu.</p><p> </p>