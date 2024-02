Damir je samouvjereno pogurao svoj tanjur pa donio poraz timu: Postao je prvi nominirani...

Nakon prvog zadatka, podjele u timove i zajedničke večeri, 18 natjecatelja prvi se put probudilo u 'Hell's Kitchen' kući. Red dojmova, red šala, ali i red procjenjivanja konkurencije, sve to je jutro bilo na meniju. Plavci su smatrali kako su Dominik i Vehid jak duo, a crveni tim smatrao je kako je najstariji kandidat Tomislav opasan zbog svog velikog iskustva. Glavi chef Tomislav Gretić pozdravio je kandidate, a ispod zvona krilo se jelo koje će im biti današnji izazov.

- Nas je sve trta, strah nas je, ne znamo što je ispod - komentirala je Chiara.

- Mi kuhari volimo imati stvari pod kontrolom. Tu ne možemo i samim time to donosi dodatan stres - dodala je i Marjana.

U ovom izazovu, najavio je Gretić, kandidati će morati prvi put raditi kao tim i boriti se protiv onog drugog.

- Ja tražim pobjednički tim, najboljeg kuhara iz pobjedničkog tima koji će dobiti imunitet na nominacijama i najlošijeg kuhara iz gubitničkog tima koji će postati prvi nominirani - najavio je Gretić pa dodao:

- Ispod zvona se nalazi jelo koje ćete danas replicirati – u okusu, izgledu, prezentaciji. Autori ovog jela su naši sous chefovi.

Ispod zvona nalazila se losos pastrva, naranča, koža od lososa, pire od cvjetače i coulis od baby špinata, a za pripremu kandidati su imali 90 minuta. Vehid je priznao da je očekivao nešto puno kompliciranije, no većina kandidata bila je u brizi. 'Ovo je najlakši tanjur koji ćete morati replicirati', najavio je Gretić sa smiješkom.

- Nadam se da će crveni totalno pasti na ovom izazovu, da se neće moći dogovoriti i da ćemo mi zasjati na vrhu - poručila je prije borbe Lucija. U svakoj kuhinji nalazila su se tri primjerka gotovih jela koja su kandidati mogli pogledati, pomirisati, kušati kako bi pokušali otkriti sve detalje.

Kuhanje je krenulo, a baš kao i jučer, glavni chef Tom krenuo je u inspekciju, a nije mu se svidjelo kako neki od njih filetiraju pastrvu, ne peru dasku za rezanje, što radne jedinice ponovno nisu pospremljene... 'Nema kreativnog nereda! Kad kuhaš doma, onda možeš biti kreativno neuredan, ovdje ne!', opomenuo je Gretić Damira.

- Dolazi chef Gretić, tajac, svi okrećemo glavu, pravimo se - priznao je Tomislav. 'Nijednom dosad nisam filetirala ribu, ovo mi je prvi put', priznala je iskreno Emina iz Visokog. Gretića je šokirala Teina ideja da u vakuum-vrećici sačuva ostatke ribe. 'Jel se ti šališ? Jel u svom restoranu vrećice koristiš za bacanje?', upitao ju je.

Kandidati su bili zadovoljni međusobnom suradnjom, no chefu se nije svidjela podjela poslova jer svi su se bacili na čišćenje ribe, a ništa se na štednjaku još nije kuhalo. 'Samo zajedno možemo ići dalje, mi moramo prvo pobijediti kao tim', kazala je Marjana.

Nakon što je pola vremena prošlo, malotko je bio zadovoljan postignutim. Emina je priznala da s nekim komponentama jela nije ni započela, a Tomislav je komentirao: 'Tempo kreće, letimo svi, nema više vremena za peruckanje zdjelica, totalna frka!' U brzini pripreme, Marijana se uspjela i porezati, no našalila se: 'Evo što se događa kad chef Gretić dođe do vas'.

- Mislim da smo se malo pogubili, u glavi smo previše razmišljali što sve moramo - Chiara je komentirala.

- Bit će tu svega, ne znam hoće li jedan tanjur biti dobar - požalio se sous chef Ivan glavnom chefu Gretiću.

Pet minuta do kraja kuhanja, samo je Damir bio uvjeren da je u prednosti te da će uspjeti iznijeti sve komponente na tanjur, dok je kod ostalih krenula panika i jurnjava do stola za serviranje.

- Prozivat ću jednog po jednog člana crvenog i plavog tima. Onaj tanjur koji je bolji, dobiva bod i tako do kraja. Tim koji ima više bodova je pobijedio. Najbolji član pobjedničkog tima dobit će imunitet, a najlošiji član gubitničkoga tima prvi je nominirani. Dajem vam pet minuta – odaberite međusobno pet tanjura koje ću probati, ostale neću - najavio je pomalo neočekivano.

'Idem ja!' odmah se samouvjereno ponudio Damir, a ostatak tanjura Crveni su odabrali prema broju dobro odrađenih komponenti na tanjuru. Uz Damira, odabrani su Dominik, Vehid, Roko Ć. i Roko K. Plavi tim odabrao je Lucijin, Maurov, Domagojev, Tomislavov i Josipov tanjur. Chef Gretić malo im je zamjerio što su odluke donosili samo na temelju izgleda jela, ali ne i okusa!

Prvi su pred Gretića svoje tanjure nosili Mauro i Roko K. Maurovo jelo bilo je malo nezačinjeno, a chef mu je savjetovao još malo hrabrosti u okusima. Roku je pohvalio izgled tanjura i filetiranje ribe, no nedostatak začina bio je presudan. Prvi bod otišao je Mauru i plavome timu.

Idući su na redu bili Vehid i Domagoj. Domagoj se požalio da nije mogao doći do blendera, no Gretić nije bio raspoložen za isprike. 'Bilo je vremena koliko hoćeš', kazao mu je. Vehidovo jelo chef je pohvalio, posebno pastrvu. I Domagojev tanjur bio je vrlo dobar, no Vehid je ipak za dlaku odnio prvi bod crvenima.

Sljedeći par bili su Roko Ć. i Lucija. Gretiću je već na prvi pogled vizualno privlačniji bio Lucijin tanjur, a kiselost Rokova jela samo je dolila ulje na vatru. Novi bod otišao je plavima! Dominik i Josip već su hodali prema Gretiću. Vizualno su bili podjednaki, no Josipova krema bila je preslana. 'Okus je bio baš onako kako moja žena voli', kazao je, no Gretić je ipak presudio u korist crvenog tima i Dominika, a rezultat je bio izjednačen 2-2. O pobjedniku je odlučivao posljednji par – Damir i Tomislav.

- S tim što sam se ja javio i pokazao hrabrost, možda sam nekoga spasio. Cijelim srcem sam vjerovao u ovaj tanjur - kazao je prije kušanja Damir. No velika pogreška javila se već na početku kušanja – pastrva mu je bila sirova.

- Moja i Dominikova riba je u isto vrijeme ušla i izašla - branio se Damir, no Gretić nije imao milosti.

- Možda je njegova bila duže u soli, jesi o tome razmišljao? Za ljude koji ne vole sirovo, oni se dižu iz restorana zbog ovoga i nikad se više ne vraćaju - kazao je. Svakom novom chefovom kritikom, Damirovo samopouzdanje je sve više padalo.

Tomislavova riba bila je malo prekuhana, no Damirova pogreška ipak je bila puno veća. Odlučujući bod dobio je plavi tim te su tako odnijeli i pobjedu. Grižnja savjesti obuzela je Damira jer je svoj tim doveo do poraza.

- Niste se proslavili... Nema ni jedne točne replike. Puno bolje to mora biti. U pobjedničkom timu nema najboljeg - chef je obznanio kako nitko od plavih neće zaraditi imunitet.

Damir je dignuo ruku te sam kazao kako je od pet odabranih tanjura crvenog tima njegov bio najgori te samo potvrdio i Gretićevo mišljenje.

- Kiksao sam u krucijalnom trenutku. Ali isto tako smatram da je ovdje trebao biti netko drugi osim mene - objasnio je, a i ostali članovi njegova tima kazali su kako je bilo i lošijih tanjura od njegovog. Ipak, povratka nije bilo, a Damir je postao prvi nominirani kandidat!

- Moja hrabrost me je koštala ovaj put, postoji još šansi za borbu - Damir je rekao sa suzama u očima. 'Počinju se stvari kuhati! Lagano se stvari zahuktavaju, bit će sve vruće', smatrao je Roko Ć. Lagane tenzije prenijele su se i u kuću pa su crveni tražili razlog porazu. Iako nisu krivili Damira, smatrali su da se nije trebao toliko 'gurati'.

- Nije dovoljno što imam chefa i dva sous chefa, sad trebam i u svom timu dominantnog nekog. Sad počinje to - ljutito je komentirao Damir na izjavama.