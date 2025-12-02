Damir Karakaš u Puli: Čitatelja ne stavljam u tračnice...

Četvrti dan 31. Sa(n)jam knjige u Istri ponovno je obilježio izuzetno bogati program koji je uključivao različite promocije, panele i rasprave. Na tribini Razgovor iza zavjese gostovala je irska multimedijalna umjetnica Dorothy Cross, koja je u razgovoru s Leonidom Kovač i Andreom Matoševićem predstavila svoj projekt Kinship/Home (The Liliput Press), koji se odnosi na njezino višegodišnje nastojanje da mumificirano tijelo drevnog Egipćanina, koje je godinama bilo u vlasništvu Sveučilišta u Corku, vrati u Kairo.

Čitav projekt zamišljen je kao simbolični čin repatrijacije koji prokazuje brojne kolonijalne prakse utkane u kulturnu povijest Zapada, ali također odaje počast i tisućama izbjeglica čija je grobnica postalo Sredozemno more.

- Ovaj rad Dorothy Cross je čin, gesta koja u sebi nosi posvetu ljudima koji trpe posljedice višestoljetnog imperijalizma, i na jednome mjestu otvara pitanje o čemu govorimo kad govorimo o kulturi, povijesti i civilizaciji - rekla je Leonida Kovač, a publika je čitavu tribinu popratila gromoglasnim pljeskom.

Pula: Dorothy Cross gostovala na 31. Sa(n)jam knjige | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Sajamsku publiku oduševio je i program Nemiri, na kojem je Damir Karakaš u stand up maniri predstavio svoj roman "Sunčanik" (OceanMore), a s autorom je razgovarao Emir Imamović Pirke.

Riječ je o romanu koji donosi lirsku priču o putovanju djeda i unuka te njihovoj potrazi za vragom i odgovorom na pitanje postoji li on uopće.

- Na svom putu djed i unuk prolaze kroz prostor i vrijeme te stvaraju povijesnu fresku svog života i mjesta. Roman je sačinjen od pet dužih poglavlja koja funkcioniraju poput svojevrsnih koordinata koje se mogu na različite načine kombinirati, pritom ostavljajući mnogo prostora za učitavanje, tako da čitatelja ne stavljam u neke svoje tračnice - rekao je Karakaš.

Pula: Predstavljanje romana "Sunčanik" Damira Karakaša | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Autor je također naglasio kako voli riskirati s jezikom i kompozicijom te kako se pri pisanju ovoga romana koristio filmskim jezikom, a kao svoj uzor izdvojio je mađarskog redatelja Bélu Tarra te otkrio i kako je roman pisao slušajući Mahlera.

Program pulskog Sajma nastavlja se i u srijedu, kad će publika ponovno moći uživati u različitim tribinama, čitanjima i promocijama, te čak i u Sagi o vinu, jednom od programa u sklopu Histrokozmosa.

Pula: Predstavljanje romana "Sunčanik" Damira Karakaša | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL